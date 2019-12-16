Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 10.55'te İsviçre'ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere geldiği Cenevre'de havaalanından konaklayacağı Four Seasons Otel'e geçti.

Otel önünde toplanan Türkler, Erdoğan'ın gelişi sırasında ellerinde Türk bayraklarıyla tezahürat yaparak sevgi gösterilerinde bulundu. Vatandaşlar aynı zamanda üzerinde Erdoğan'ın portresinin olduğu, "Ölümüne seninleyiz Reis" ve "Dik dur eğilme bu millet seninle" yazılı pankartlar taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cenevre'de. pic.twitter.com/rprSf2Fa84 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 16, 2019

Erdoğan da aracından inerek, kendisini bekleyenleri selamladı.

Erdoğan'ın programı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Örgütü (UNHCR) ile İsviçre hükümetinin ortaklaşa ev sahipliğinde, Türkiye'nin eş başkanlığında Cenevre Milletler Sarayı'nda düzenlenecek "1'inci Küresel Mülteci Forumu" ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" başlıklı, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sanatçıların eserlerinden derlenen karma resim ve fotoğraf sergisinin açılışına katılacak.

Kaynak: AA