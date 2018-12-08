Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa sokaklarındaki görüntüleri endişeyle takip ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da toplu açılış töreninde halka hitap etti.

"İstanbul'a yapılan her yatırım Türkiye'ye yapılmıştır"

Bu ilçenin gönül dünyamda müstesna bir yeri olması tabidir. Şimdi size hem Üsküdarlı hem İstanbullu olarak konuşuyorum. Bu sebeple Üsküdar ile ilgili her gelişmeyi çok yakından takip ediyorum. Gönül tahtımızın baş köşesinde İstanbul, Ümraniye yer alacaktır.

İstanbul diğer tanımıyla Türkiye'nin bir özetidir. Demokgrafik olarak Türkiye olarak her şehrin temsilcisini bulursunuz. İstanbul'a yapılan her yatırım Türkiye'ye yapılmıştır.

"Bizim belediyeciliğimizde hizmet, temizlik, sanat var"

AK Parti belediyeciliğinde hizmet var, temizlik var, sanat var. Bu seçimin dev projelerinden biri millet kıraathaneleri. Kıraathane, okuma evidir. Biz gençlerimizi kötü alışkanlıklarından çekelim, kıraathanelerde kitaplardan alıp okusunlar, derslerini orada çalışsınlar ücretsiz çayını içip kekini yesinler istiyoruz.

"Atatürk Havalimanı'nın olduğu yeri de millet bahçesine çeviriyoruz"

Millet bahçeleri ile anne, baba, çocuklar Nakkaştepe'den İstanbul'u seyredecekler. Şimdi Atatürk Havalimanı'nın olduğu yeri de millet bahçesine çeviriyoruz, kapalı alanları da fuar merkezi haline getiriyoruz, uygun bir pisti de tekli iniş kalkışa çeviriyoruz.

"Belediyeciliğin okulunu kurduk"

Biz belediyeciliğin okulunu kurduk. Bu bizim işimiz. CHP anlamaz bu işlerden. İstanbullular başta olmak üzere ülkemizin her yerinde, milletimizin tercihini 31 Mart 2019 seçimlerinde bir kez daha AK Parti'nin hizmet siyasetinden yana kullanacağına inanıyorum. Bu seçime biliyorsunuz Cumhur İttifakı'yla giriyoruz İstanbul'da. Cumhur İttifakı ile beraber İstanbul'umuzda şu CHP zulmünden kurtaralım her yeri.

"Hizmetlerimiz, milletimiz tarafından takdirle karşılanmıştır"

Seçime İstanbul'da Cumhur İttifakı'yla giriyoruz. Hizmetlerimiz, milletimiz tarafından takdirle, beğeniyle karşılanmıştır. İstanbul'un 40 yıllık su sorununu bitirdik. Milletimizin iradesi o kadar güçlü ki, tüm oyunları bozduk. Gerek İstanbul'da gerek 80 vilayette yapılan yatırımları, çalışmaları gözden geçirdik, eksikleri tespit ettik.

İstanbullular başta olmak üzere ülkemizin her yerinde, milletimizin tercihini 31 Mart 2019 seçimlerinde bir kez daha AK Parti'nin hizmet siyasetinden yana kullanacağına inanıyorum.

"Biz hak ve halk için ömrümüz boyunca çalıştık"

Türkiye'de gelmiş geçmiş tüm Başbakanlar, Cumhurbaşkanları arasında en çok proje inceleyen, en çok şantiye ziyaret eden kişi olduğuma inanıyorum. Biz hak ve halk için ömrümüz boyunca çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz.

Bu topraklarda, bu milletin değerleriyle, bu milletin kutsallarıyla oynayamayacaksınız, oynatmayacağız. Bayrağımızı indirtmeyeceğiz, ezanlarımızı susturtmayacağız, minarelerimizi ezansız bıraktırmayacağız."

Tüm kurumlarda hanım kardeşlerimiz nasıl isterse öyle giyiniyor. Senin başın açık veya kapalı diye kimse sormuyor. Bir savcı çıkıp başörtüsü serbestisi düzenlemesinin iptalini isteyebiliyor, neyse ki Danıştay bunu boşa çıkardı.

Biz bu ülkede ordumuzda başörtülü personel var-yok meselesini mi tartışmalıyız yoksa dünyanın en iyi tankını, topunu, uçağını, gemisini, insansız hava araçlarını, silahlı insansız hava araçlarını, tüfeğini, füzesini, mühimmatını, radarını, motorunu nasıl üretebiliriz, onu mu tartışmalıyız.

Milletimizi eski Türkiye tartışmalarının içine çekmeye çalışanlar art niyetlidir. Bu zihniyetle hareket edenlerin ülke ve millet sevgisi yoktur.

"Bayraklar sadece seçim karargahlarının olduğu yere asılacak"

Seçim kampanyasında görüntü kirliliği ve gürültü kirliliği kaldırıyoruz, seçim karargahlarının olduğu yerde bayraklarımız olacak, ama her yerde olmayacak, seçim otobüsleri her yerde dolaşmayacak, bağırıp çağırmayacak.

"Ortaya çıkan görüntülerde Avrupa sınıfta kalmıştır"

Türkiye'ye karşı husumet besleyen herkes yaptığı ihanetin bedelini ödeyecek. Ülkemizin sokaklarını kana ve ateşe bulamaya çalışanlar şimdi ne durumda görüyorsunuz. Bizim polisimizle alay edenler, şiddet gösterdiğini iddia edenlerin şimdi ne durumda olduğunu görüyorsunuz. Avrupa sokaklarındaki görüntüleri endişeyle takip ediyoruz. Ortaya çıkan görüntülerde Avrupa sınıfta kalmıştır. Terör yılan gibidir, eninde sonunda sizi de sokar demiştik, haklı olmaktan mutlu değiliz ancak dediğimiz çıktı. Hukukun yöntemleriyle müdahale etmelerini bekliyoruz. En büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimizdir.

Kaynak: TRT Haber, AA