Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-31 Mart seçimlerinde çok güçlü destek veren tüm Rizeli kardeşlerim her türlü teşekküre, şükrana layıktır.

-40 yıllık siyaset hayatımızda asla bölgecilik yapmadık, hiçbir ayrıma gitmedik. Türkiye'nin renklerini aynı samimiyetle kucakladık. 82 milyonun her bir ferdine aynı sevda, aynı heyecanla hizmet ettik. Çünkü yaradılanı yaradandan ötürü sevdik.

-Şehit kanlarıyla sulanmış mukaddes vatan toprağının her bir karışının gönlümüzde yeri vardır.

-81 şehrimizin her birine, 82 milyon vatandaşımızın her birine aynı hizmeti götürdük, götürmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin, Türk milletinin başını daima dik tutacağız. Bu milleti dünya siyaset sahnesinde asla hayal kırıklığına uğratmayacağız. Al bayrağımızı daha büyük bir gururla dalgalandıracağız.

-Elektronik sigarayı asla ülkemize sokmayacağız, bunlara fırsat vermeyeceğiz, Türkiye'de yatırım yapacakmış, o yatırımı siz gidin başka bir yerde yapın, üretmek için bizden yer istediler, vermedik vermeyeceğiz. Sigarayla gerçek anlamda mücadeleyi biz başlattık, Dünya Sağlı Örgütü de bundan dolayı bana bir ödül verdi. Artık herkes sigaraya özenilmesi gereken bir alışkanlık olarak değil, çok ciddi sağlık problemlerine neden olarak bakıyor.

-Eğitim, sağlık ve spor tesislerinde sigara satışını men ettik, şimdi tek tip paket uygulamasına geçiyoruz. Sigara açık ortamlarda değil sigara odalarında içilebilecek. Tütünle mücadelemizi gevşetmeden, geri adım atmadan, asla rehavete düşmeden sürdürmemiz gerekiyor.

-Dünyada her gün 20 bin kişi sigaraya bağlı hastalıklardan yaşamını yitiriyor. Devlet ne kadar kararlı olursa olsun, sigarayla mücadelede sanatçı ve sporcuların da bizlere destek olması çok önemli. Gelin insanımızı tütün illetinden beraberce kurtaralım.

-Çay ülkemiz için buğday kadar, fındık kadar stratejik bir üründür. Çay üretiminde ilk sıralarda olan Türkiye'nin artık bu ürününü markalaştıran ülkeler arasında da olması gerekiyor.

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