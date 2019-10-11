Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Parlamento Başkanları Konferansı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-Sahip olduğumuz ortak medeniyet birikimini tekrar insanlığın kutup yıldızı haline getirebiliriz.

-Hemen her ülke terör sorunuyla yüzleşmiş, bedel ödemiştir. Biz de yaklaşık 35 yıldır terör belasıyla mücadele ediyoruz.

-Pek çok sorun terör kılıfı altında gizlenmektedir. Yaşadığımız sıkıntılar coğrafyamızın kaderi değildir, bu kötü gidişi durdurmak bizim elimizdedir. Teröristleri, kapımıza dayanmalarını beklemeden yuvalarında yok edeceğiz.

-Türkiye komşularının sınırlarına saygılıdır. Ama ülkemize yönelik eylemler yapılmaması şartıyla. Topraklarındaki terörist faaliyetleri engellemeyenler müdahalemize kapı açar.

-Ülkemiz ve Suriye halkı için hayati önem taşıyan bu operasyonumuza destek bekliyoruz. Güvenlik olmadan barış olmaz. Fırat'ın batısında olduğu gibi doğusunda da güven ortamını sağlayacağız, ülkemizdeki Suriyelilerin ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Tek amacımız oradaki canileri yok etmek, ortadan kaldırmaktır.

-Bu kadim coğrafyanın huzurunu, güvenliğini, esenliğini dünya barışının anahtarı olarak görüyoruz. Maalesef uzunca bir süredir bu kadim coğrafyanın en azından önemli bir bölümü acıyı ve sefaleti sırtlanmak zorunda kalmıştır.

-Geçtiğimiz asırda tüm ağırlığıyla yaşadığımız sıkıntılar hepimize ders olmalıdır.

-YPG, DEAŞ bunlar bir terör örgütüdür. Batı PKK'ya terör örgütü diyor, onun yan kolu olan YPG'ye terör örgütü demiyor. Kürtler bizim kardeşimizdir, bizim mücadelemiz terör örgütleriyle.

-Biz Türkiye olarak 911 kilometre sınırımız olan ve attığımız bu adımı asla durdurmayacağız, kim ne derse desin durdurmayacağız. Bize sağdan soldan tehditeler geliyor, bunu durduracaksanız durdurun dedik durdurmadınız, o zaman biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Havan topu atışlarıyla 1 yaşındaki bebek öldü, 10'a yakın insan öldü, daha ne kadar bekleyeceğiz. Biz orada yaşayanların da hukukunu korumak için harekat yapıyoruz.

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