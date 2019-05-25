Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-Kültür, sanat ve spor insanlığın ortak değerleridir.

-Sadece sinema sektörüne desteği 40 kat artırdık.

-Dizi sektöründe de marka haline geldik. Türk dizileri 156 ülkede 500 milyon kişi tarafından izleniyor. Dizi film sektöründe Amerika'dan sonra ikinci sıradayız, ihracatta 350 milyon dolarlık hacme ulaştık.

-Fevkalade bir durum olmazsa 2021 yılında Taksim'deki eski adıyla AKM'yi inşallah opera binası olarak yetiştirmiş olacağız.

-Rami Kışlasında büyük bir kütüphane kuruyoruz.

-Türkiye spor tesis sayısı bakımından iftihar verici bir seviyeye yükseldik. Türkiye genelinde 863 büyük spor salonumuz var. Uluslararası alanda Türkiye'yi temsil eden sporcularımıza özellikle sahip çıkıyoruz.

-Çocuklar ve gençler için rol model olduğunuzu unutmayınız. Farkındalık projelerinde olmanız toplum için çok önemli. Siyasi tartışmalara taraf olanlara üzülüyorum.

-Sanatçı ve sporcuların siyaset yapma hakkı var. Sanatçı sanatıyla, sporcu sporuyla konuşur.

-Sanatı, sanatçıyı ve sporu desteklemeye devam edeceğiz.

-Biz medeniyet iddiası olan bir geleneğin temsilcisiyiz.

Kaynak: TRT Haber, AA