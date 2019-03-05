Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-Haliç'in eski hali neyse şimdi İzmir Körfezi'nin hali odur.

-Şu anda İstanbul'da 6,5 milyon eve doğalgaz ulaştırdık.

-Arıtma tesisleriyle boğazın pis sularla kirletilmesine mani olduk.

-İstanbul'u CHP belediyesinden 2,5 milyar lira borçla devraldım. Borçları ödemekle kalmadım, Melen'den su getirdim.

-İstanbul'un nüfusu 15 milyon 400 bin oldu. İstanbul'un taleplerine cevap vermek için çalıştık, çabaladık, İstanbul da bize sahip çıktı. Girdiğimiz her mücadelede İstanbul'u yanımızda bulduk.

-1994 yılında göreve geldiğimizde adeta sorunların altında ezilen İstanbul'u sadece ayağa kaldırmakla kalmadık bölgesinin ve dünyanın en iddialı şehirlerinden biri haline getirdik.

-İstanbul, 31 Mart'ta geleceğine karar verecek.

-Atatürk Kültür Merkezi'nin temelini attık inşa ediyoruz.

-Taksim Meydanı'nda araç göremeyeceksiniz, trafik alttan olacak, meydan yayalara ait olacak.

-Haliç Tersanesi Bilim Sanat Merkezi oluyor.Beyoğlu, Kasımpaşa değişiyor ve bir çekim merkezi haline geliyor.

-Tersane İstanbul bir başka olacak, uluslararası olan bir iftihar projesidir.

-TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesinin müjdesini veriyoruz. Yarın Ziraat Bankası ve Halkbank aracılığıyla talep toplamaya başlıyoruz. Bu konutların bir başka özelliği de yatay mimariyle yapılacak olması. Mahalle kültürünü yaşatacak şekilde şehirlerimizi dönüştürüyoruz.

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