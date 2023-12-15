Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail artık bir yalnızlığa doğru gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bu hafta içerisinde Ankara, Adana, İzmir büyükşehirleri, gerek milletvekilleri gerek teşkilat ile toplantımızı yaptık. Onların da fikrini aldık. Pazar günü 3 bölgenin de kanaatlerini alacağız. Bunların üzerinde çalışıp inşallah Aralık ayının sonuna doğru da birinci derecede büyük şehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız.

Bazı illerin de adaylarını bu arada açıklayabiliriz. Gecikmeden bir an önce açıklamayı hedefliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. https://t.co/XR4ZNdVFJb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 15, 2023

Türkiye'ye F-16 satışı

Bildiğiniz gibi dün akşam Biden ile etraflıca görüşmemiz oldu ve bu görüşmenin ana başlıklarını bir F-16 ile gelişmeler teşkil etti. F-16 ile ilgili gelişmeler konusunda Biden kendisinin olumlu olduğunu ve bununla ilgili olarak da kongreye her türlü teklifi yapmaya hazır olduğunu söylüyor.

Özellikle İsveç konusundaki yaklaşımımız bizim parlamentomuzun vereceği kararı önemsediklerini söylediler. Biz de İsveç konusunda dürüst bir yaklaşım içerisinde olduğumuzu yeter ki terör ile ilgili yaklaşımlarını kontrol altına alsınlar bunun dışında bizler Meclis olarak şu anda komisyondan zaten geçti.

"Biden'a 'Gazze konusuna müdahil olmanız gerekir' dedik"

Sayın Biden ile Gazze konusunu ele aldık. Gazze'deki gelişmelerde 18 bini aşkın çocuk kadın yaşlı öldü. Okullar camiler bunun yanında kiliseler yıkıldı. Bunların ne denli insani olduğunu ve bu noktada 'Amerika'nın buraya müdahil olması gerekir, sizin müdahil olmanız gerekir' dedik.

Buna sizin müdahil olmamanız halinde tabii bir insanlık suçu var. Bizim de burada elimiz kolumuz bağlı duramayız. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

"Şimdi devran değişti"

İsrail'den iyi niyet beklemekten öte, dünyanın İsrail'e nasıl baktığını görmek lazım. BM Genel Kurulu'nda hatırlayın; önce 121 İsrail'in kaşısında yer aldı, bu 121 bizimle beraber hareket etti. 40 ülke çekimser kalmış, 10 ülke İsrail'in yanında yer almıştı. Ama şimdi devran değişti. İsrail artık bir yalnızlığa gidiyor. İsrail'in yalnızlığı daha da artacak.