Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak Erbil’de dün gerçekleştirilen saldırıda şehit edilen Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’nda görevli diplomat için taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Cumhurbaşkanı Salih arasındaki görüşmede, ikili ve bölgesel konular da ele alındı.

Dün, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatlar, Erbil'de yemek yemek için gittikleri restoranda silahlı saldırıya uğramış, saldırı sonucu bir Türk diplomat olay yerinde şehit olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesiyle ilgili açıklama yapmış, "Erbil’de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir." demişti.

Kaynak: TRT Haber