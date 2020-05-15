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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı'na tebrik
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak’ın yeni Başbakanı Mustafa el-Kazımi'yi telefonla arayarak tebrik etti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda görüştüğü Irak Başbakanı el- Kazımi'yi tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, COVID-19 salgınıyla mücadelede Irak'a desteğini vurguladığı görüşmede, ikili ve bölgesel meseleler ele alındı.
Etiketler: son dakika cumhurbaşkanı erdoğan Irak’ın yeni Başbakanı Mustafa el-Kazımi tebrik telefonuSon Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 22:53
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