İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda görüştüğü Irak Başbakanı el- Kazımi'yi tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, COVID-19 salgınıyla mücadelede Irak'a desteğini vurguladığı görüşmede, ikili ve bölgesel meseleler ele alındı.