Duman 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 12.11.2024 13:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'i kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi nedeniyle Bakü'de bulunan Erdoğan ve Starmer bir araya geldi.

Zirvenin yapıldığı alandaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede Türkiye-İngiltere ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Erdoğan, Starmer'e Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkileri geliştirmek, ticaret hacmini artırmak için gayretlerin süreceğini ifade etti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile bazı Türk ve İngiliz yetkililer de hazır bulundu.

ETİKETLER
Azerbaycan COP29 İngiltere Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Emine Erdoğan: Zirve, doğaya ve insanlığa duyulan ortak sorumluluğun güçlü ifadesidir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:33
Çanakkale Boğazı tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı
14:30
Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 10 gün yasaklandı
14:32
Dünya Helal Zirvesi İstanbul'da yapılacak
14:38
Numan Kurtulmuş: Filistin bizim milli meselemiz
14:39
Çin'de aracını yürüyüş yapanların üzerine süren kişi, onlarca yayanın yaralanmasına neden oldu
14:28
Devlet Tiyatroları, Avrupa Tiyatro Konvansiyonu'na yeniden katıldı
Türk-İslam dünyasının en büyük mezarlarından 'Selçuklu Meydan Mezarlığı'
Türk-İslam dünyasının en büyük mezarlarından 'Selçuklu Meydan Mezarlığı'
FOTO FOKUS
84 yaşındaki sürücü geri manevra yaparken lokantaya daldı: O anlar kamerada
84 yaşındaki sürücü geri manevra yaparken lokantaya daldı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ