Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2016 yılında proje çalışmalarına başlanan yerli üretim elektrikli aracın denemelerini yaptı.

İlk sürüşü gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve milli üretim ekskavatörün sürüşünün ardından açıklamalarda bulunacak.

Son yıllarda teknoloji ve savunma sanayinde yerli üretim araçlarına bugün bir yenisi daha ekleniyor.

2021 sonunda seri üretime geçmesi planlanıyor

TÜBİTAK'ın desteğiyle gerçekleştirilen elektrikli ekskavatör, 2021 sonunda seri üretime geçecek. Tamamen sessiz olarak üretilen elektrikli araç, özellikle şehir içinde rahat ve konforlu bir deneyim sunuyor.

Şarj süresinin ardından 8 saat kesintisiz sürüş gerçekleştiren ekskavatör 3,5 saatte şarj oluyor.