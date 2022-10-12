Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 18:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin Kazakistan'da görüşecek
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'daki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşecek. İki liderin gündeminde Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin ara buluculuk teklifi ve tahıl koridoru olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan temaslarının 2. gününde Asya'da İş birliği ve Güven Artırıcı Önlemler Zirvesi'ne katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede devlet ve hükümet başkanlarına hitap edecek.
Erdoğan ikili görüşmeler kapsamında önce Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu, Türkiye'nin barış çabalarını ve tahıl koridorunu ele alması bekleniyor.
Ayrıca Suriye'deki gelişmeler de masada olacak.
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