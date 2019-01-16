Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile ortak açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Brexit ihtimaline karşı görüşmelerimiz sürüyor"

Brexit ihtimali karşısında Birleşik Krallık ile ticari, ekonomik ilişkilerimizin etkilenmemesi için görüşmelerimiz sürüyor. Vatandaşlarımızın Türkiye-Avrupa Birliği ortaklık hukukundan kaynaklanan haklarını koruyacak önlemlerin alınması için de muhataplarımızla temas halindeyiz.

"Hırvatistan ile ticarette hedef 1 milyar dolar"

Hırvatistan ile ikili ticaret hacminde 1 milyar dolar hedefimiz var.

"Dayton Anlaşması'nın gözden geçirilmeli"

3'lü mekanizma dediğimiz Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan çok samimi niyetlerle başlattık. Dayton Anlaşması'nın gözden geçirilmesi şart. Bu haliyle Bosna Hersek'in geleceğine yönelik çözüm üretmediği geçen sürede ortaya çıkmıştır. Dayton Anlaşması'nın gözden geçirilmesi konusunda BM'nin yeniden devreye girmesi ve çok daha güçlü bir adımın atılması gerekiyor.

YPG/PKK'nın elindeki ABD silahları

Trump ile görüşmede bu konu gündeme gelmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile yaptığımız görüşmede PYD'nin elindeki ABD silahlarının toplanması konusu gündeme gelmedi.https://t.co/Tmbvma6cO2 pic.twitter.com/2zb5rPYBXv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 16 Ocak 2019

Fırat'ın doğusuna operasyon

Terörle sonuna kadar savaşacağız. Bütün mesele Suriye'nin bütünlüğünü korumak.

"Saldırı Trump'ın çekilme kararını etkilemek için yapılmış olabilir"

Münbiç'te 5 ABD askerinin öldüğü toplamda ise ölenlerin sayısının 20'yi bulduğu haberi geldi. Bu olayı DEAŞ üstlendi. Trump'ın çekilme kararını etkilemek için yapılmış olabilir. Trump'ın çekilme kararlılığını gördüğüm için terör eylemine karşı geri durmayacağına inanıyorum. Geri durma olursa bu DEAŞ'ın zaferi olur. DEAŞ ve diğer terör örgütlerini o topraklarda bitireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Münbiç'teki patlama, Trump'ın ABD askerini Suriye'den çekme kararını etkilemek için yapılmış olabilir.https://t.co/Tmbvma6cO2 pic.twitter.com/mKFZc9DxHu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 16 Ocak 2019

Kaynak: TRT Haber