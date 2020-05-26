Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo görüşmesinde, Covid-19 ile mücadele başta olmak üzere ikili ilişkileri güçlendirmeye dönük adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Tebbun görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefon görümesi gerçekleştirdi.

Karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunulan görüşmede, koronavirüs ile mücadele başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.