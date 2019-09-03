Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

- Savunma sanayi alanında iş birliğimizi ileriye götürme konusunda görüşmelerimiz oldu.

- Çekya Türk öğrenciler için en çok tercih edilen ülkelerden birisidir.

"Artık İdlib yavaş yavaş yok oluyor"

- (İdlib'deki gelişmeler) AB'nin bize verdiği sözleri tutmasını istiyoruz. Güvenli bölgenin şu anda sadece adı kaldı. Atmamız gereken adımları atıyoruz. Artık İdlib yavaş yavaş yok oluyor. Halep nasıl yok olduysa, yerle yeksan olduysa aynı şekilde İdlib de böyle bir durumun içerisinde

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenli bölgenin şu anda sadece adı kaldı. Atmamız gereken adımları atıyoruz.https://t.co/5oSpejjZ2X pic.twitter.com/X8xvKnTfdQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 3, 2019

- Askeri noktada heyetlerimiz birbiriyle görüşüyor. Bu Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

- BM Genel Kurulu'na gittiğimizde Trump ile görüşmede en önemli konu olacak.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM Genel Kurulu'na gittiğimizde Trump ile görüşmede en önemli konu olacak. İdlib bizim meselemizdir. Buradaki göç bizim sınırlarımızı zorlayacaktır. Oradaki ateş bizi yakar. Bu ülkelerin hiçbirini yakmaz.https://t.co/5oSpejjZ2X pic.twitter.com/wVaLXGgZL6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 3, 2019

Suriyeli göçmen sorunu

- Göçmenlere yaptığımız yatırım 40 milyar doları buldu. Biz bu 4 milyon insana destek veriyoruz, vermeye devam edeceğiz.

- Mültecilere kapımızı kapamak suretiyle kovmak durumunda değiliz ama buralarda (Suriye) özellikle bir güvenli bölge ihdasına yadımcı olabilirsek, bunu başarabilirsek ne mutlu bize.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye olarak AB'nin bize vermiş olduğu birçok söz vardı. Göçmenlere yaptığımız yatırım 40 milyar doları buldu. Biz bu 4 milyon insana destek veriyoruz, vermeye devam edeceğiz.https://t.co/5oSpejjZ2X pic.twitter.com/PT8hgXLO6A — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 3, 2019

Çekya Başbakanı Andrej Babis'in konuşmasından öne çıkan başlıklar:

- Türkiye ile ticaret hacmimizi daha da artırabiliriz. Türk inşaatı firmalarını ülkemizde görmek isteriz.

- (İdlib'deki gelişmeler) Sayın Erdoğan'ın çözüm önerisini doğru buluyorum. Avrupa çapında bu konuda bir tartışma başlatmak istiyorum.

Kaynak: TRT Haber