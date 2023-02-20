Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 13:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli depremlerden etkilenen Hatay'da
[AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere gittiği Hatay'da, AFAD merkezinde kanaat önderleri, muhtarlar ve oda başkanları ile toplantı gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.
Erdoğan, Hatay'ı ziyaretinin ardından Kahramanmaraş'ta da incelemelerde bulunacak.
Etiketler: Deprem Hatay Kahramanmaraş Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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