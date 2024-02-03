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Gündem
TRT Haber 03.02.2024 19:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İktidarla yerel yönetim arasında uyumun olması vazgeçilmezdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hatay, uzun bir süredir iş ve icraat yerine laf üreten CHP zihniyetinin elinde âdeta heder oluyor. Şehrin topyekün kalkınabilmesi için hem iktidarla yerel yönetim arasında hem de yerelde merkezle ilçeler arasında uyumun olması vazgeçilmezdir. İnşallah Hatay'da da bunu başaracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şunlar:

Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için canla başla çalışıyoruz. İnşallah deprem bölgesindeki 390 bin hak sahibi vatandaşımızın sonuncusu da evinin anahtarını alana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hükümetimizin gündeminin değişmez ilk maddesi 6 Şubat depremlerinde yıkılan şehirlerimizin yeniden inşası ve ihyasıdır. Bu yılın bütçesinde, depremzede illerimizin yeniden imarı için 1 trilyon liradan fazla kaynak tahsis ettik.

Biz sırf sandıktan istediği sonuç çıkmayınca deprem mağdurlarını kaldıkları misafirhanelerden kapı dışarı eden, yaptığı üç kuruş yardımı insanımızın başına kakan vicdansızlardan değiliz.

Biz hiçbir ayrım yapmadan tüm fertleriyle milletimizin refahı, esenliği ve geleceği için ter döken bir ittifakız. Hatay, kamu yatırımlarını noksansız alsa da maalesef yereldeki vizyon eksikliği nedeniyle potansiyelini açığa çıkarmakta zorlanan bir şehrimiz. Hatay, uzun bir süredir iş ve icraat yerine laf üreten CHP zihniyetinin elinde adeta heder oluyor.

Biz depremzede kardeşlerimizi oy tercihlerine göre ayıran, oy rengine göre hizmete ve hürmete layık görenlerden değiliz.

"31 Mart gerçek belediyeciliğin miladı olacak"

Şehrin topyekün kalkınabilmesi için hem iktidarla yerel yönetim arasında hem de yerelde merkezle ilçeler arasında uyumun olması vazgeçilmezdir. İnşallah Hatay'da da bunu başaracağız.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak, Hatay'ı gerçek belediyecilikle tanıştırmak için çok mücadele edeceğiz. Gerçek belediyeciliğin miladı olacak 31 Mart'ta, Hatay'ın yeni bir başlangıç yapacağına inanıyorum.

"Yenilginin tüm faturasını tek bir kişiye kesip, kendilerini temize çıkardılar"

Daha düne kadar allanıp pullanarak millete dayatılan, 'altılı masa' denilen siyaset mühendisliği ürünü projenin yerinde bugün yeller esiyor.

Bizde bölücü örgütün güdümünde siyaset yapanlarla DEM'lenmek olmaz.

Daha 8 ay öncesine kadar Türkiye'yi birlikte yönetmekten, ülkeye güya gerçek demokrasiyi getirmekten söz ediyorlardı. Bugün birbirlerinin seçim afişlerine dahi tahammül edemiyorlar. Daha düne kadar ‘13'üncü cumhurbaşkanımız’ diye adeta pamuklara sardıkları adayı bugün Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına hapsettiler.

Aylar boyunca illeri beraber gezmişler, işin aslını bal gibi bildikleri halde seçim gecesi ‘kazanıyoruz’ yalanını beraber söylemişlerdi. Sonra yenilginin tüm faturasını tek bir kişiye kesip el birliğiyle kendilerini temize çıkardılar.

Erdoğan, AK Parti'nin Hatay ilçe adaylarını açıklıyor:

Altınözü: Rıfat Sarı

Antakya: İbrahim Naci Yapar

Arsuz: Değer Tultak

Belen: İbrahim Gül (MHP)

Defne: Gökhan Köse

Dörtyol: Oğuz Uçar (MHP)

Erzin: Erhan Akı (MHP)

Hassa: Selahattin Çolak

İskenderun: Mehmet Dönmez

Kırıkhan: Ömer Erdal Çelik

Kumlu: Mehmet Deli

Payas: Bekir Altan

Reyhanlı: Ahmet Selman Yumuşak

Samandağ: Seyit Ali Aslan

Yayladağı: Mehmet Yalçın

 

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