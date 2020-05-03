Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yapımı devam eden salgın hastaneleriyle ilgili Twitter'dan videolu paylaşımda bulundu.

İnşaatta 25 günün geride kaldığı belirtilen paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanemizin yapımı hızla devam ediyor.

Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul’a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız."

