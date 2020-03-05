Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Yaklaşık sayın başkanın da ifade ettiği gibi 6 saat süren bir çalışma yaptık.

Rejimin geçen mayıs ayından itibaren yoğunlaşan saldırıları İdlib’de tesis ettiğimiz sükûneti bozmuştur. İdlib mutabakatının bozulmasına yol açan gelişmelerin birinci derecede sorumlusu, saldırganlığı ile bölge istikrarını hedef alan rejimdir. Türkiye tehditler karşısında eli kolu bağlı kalacak değildir.

"Ateşkes yürürlüğe girecek"

Bu gece saat 00.01 itibarıyla ateşkes yürürlüğe girecektir. En kısa sürede ateşkesi gerçekleştirecek, ardından birlikte kararlaştıracağımız diğer adımları süratle atacağız. Türkiye rejimin saldırılarına cevap verme hakkını saklı tutacak.

Putin: Astana formatındaki çalışmaları devam ettirme niyetindeyiz

Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bugün Suriye'nin İdlib bölgesindeki oldukça hassas ve gergin durumu ele aldık. Kritik durumlarda her zaman uzlaşabilmeyi başardık, bugün de öyle oldu. Astana formatındaki çalışmaları devam ettirme niyetindeyiz. Ortak bir belge hazırladık. Dışişleri Bakanları bu belgeyi beyan edecek.

Hazırlanan protokolün maddeleri

Hazırlanan ortak belgeye göre, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 tarihinde saat 00:01’den itibaren durdurulacak. M4 karayolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecek. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacak.

Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Trumba’dan (Serakib’in 2 km batısı) Ain-Al-Havr’a kadar olan kesimi boyunca başlatılacak

Ayrıntılar geliyor...