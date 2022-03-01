İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avusturya Cumhurbaşkanı Aleksander Van der Bellen ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin telefonda görüştüğünü duyurdu.

Erdoğan ve Rutte görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Hollanda ilişkilerini ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında acil ateşkes tesis edilmesi için çaba göstermeyi sürdürdüklerini belirterek, Ukrayna’nın egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Erdoğan: Barışın yeniden tesis edilmesi için tüm gayreti gösteriyoruz

Erdoğan, Bellen ile olan görüşmesinde ise Rusya-Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması, barışın yeniden tesis edilmesi ve insani durumun iyileştirilmesi için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini aktardı.

Türkiye-Avusturya ilişkilerinin her düzeyde gelişme kapasitesine sahip olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya’da yaşayan Türklerin iki toplum arasındaki bağın gelişimine büyük katkı yaptığını dile getirdi.

Son gelişmelerin Türkiye’nin Avrupa’nın güvenliği bakımından ne denli önemli olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği’yle ilişkilerde Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakerelerine başlamak ve vize serbestisi sürecinde mesafe almak dahil somut ve anlamlı adımlar atılmasını beklediklerinin altını çizdi.