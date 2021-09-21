Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 19:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile bir araya geldi.
Yeni Türkevi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 30 dakika sürdü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş da hazır bulundu.
Etiketler: ABD Hırvatistan Recep Tayyip Erdoğan
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