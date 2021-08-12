Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak yayınında gündemdeki konuları değerlendirdi.

"Sosyal medyaya yönelik çalışma yapılmalı"

Erdoğan’a yöneltilen, “Sosyal medyaya düzenleme gelecek mi?” sorusu üzerine, “Sosyal medyaya hiç olumlu bakmıyorum, Meclis’in açılması ile birlikte bir çalışmanın yapılması gereğine inanıyorum. Çünkü bunlar salim akılların veya aklı selimlerin hedefini adeta saptırıyor" dedi.

"Hiçbir dijital mecra hukuktan azade değildir"

Yalan ve çarpıtma iddiaların sosyal medyada yayılmasının engellenmesi gerektiğine inandığını söyleyen Erdoğan, sözü, bir sosyal paylaşım sitesinde yer alan provokatif paylaşıma getirdi.

"Ekşi Sözlük"te yayımlanan, "halk ayaklanmak için daha ne bekliyor?" mesajına tepki gösteren Erdoğan, "Şunu bilmemiz lazım hiçbir dijital mecra hukuktan azade değildir. Onlar da gereği gibi bunun bedelini ödeyecektir. Takma isimlerin arkasına saklanarak kişilere iftira, hakaret edilmesine, milli manevi değerlere küfredilmesine, ayaklanma çağrıları yapılmasına hiç bir şekilde müsaade etmeyiz ve bizim yargı sistemimiz de buna asla müsaade etmez. Bu platformda yalan haber, iftira, terör propagandası, darbe çağrısı ve ırkçılığın adeta yatağı olmuş vaziyette. İtibar suikastı, hedef gösterme ne ararsan bunlarda var. Dolayısıyla biz de bunların takipçisiyiz. Planlı, programlı olduğu çok bariz olan bu kampanyalarla halkımız sürekli olarak tahrik edilmeye çalışılıyor. Bir iftira, hakaret ve yalan tezgahı gibi bunlar çalışıyor. Adı üzerinde ekşi sözlük. Bayağı ekşi" açıklamasını yaptı.

"Meslekleri hangi sanatsa onu icra etsinler"

Bir grup sanatçının tepki çeken açıklamalarıyla ilgili değerlendirme yapan Erdoğan, şunları söyledi:

"Onların meslekleri sanat. Hangi sanatsa sanatlarını icra etsinler. Biz de onların başarı oranına göre onlara saygı duyalım. Ama kalkıp da erken seçimmiş, yok başkanlık sistemi doğru değilmiş, bırak, o iş bizim işimiz."