Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

81 vilayetimizin tamamında tatilin ardından okulları ve öğretmenleriyle buluşmanın heyecanını yaşayan tüm öğrencilerimize buradan Sancaktepe'den selamlarımı gönderiyorum. 2022-2023 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Yeni eğitim öğretim yılının açılış törenini Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle bayrak şairimiz fikir ve aksiyon adamı Arif Nihat Asya'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Arif Nihat Asya yüreklerde fırtınalar estiren, adeta coşkun ırmaklar gibi akan şiirleri ile edebiyat hayatımızda silinmez izler bırakmıştır. Vatansever bir öğretmen olan Asya, binlerce öğrenci yetiştirmiş onlara iyi insan olmayı, vatan ve bayrak sevgisini öğretmiştir. Şairimizin sadece bayrak şiiri bile başlı başına bir destandır. Ey, mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayrağım, Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Bunun gibi yüzlerce muhteşem mısra yazan şairimizi bir kez daha rahmetle, şükranla yad ediyoruz.

Arif Nihat Asya'nın adını taşıyan bu lisemizde Türkiye'nin ilmi, akademiz, sanat ve kültür hayatına eşsiz katkılar yapan inanıyorum ki nice değerimiz çıkacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları öğretmenlerimizin maharetli ellerinde bu sınıflarda yeşitecektir. Şu an karşımda duran gözleri ışıl ışıl evlatlarımızın her birinin şairimizin yolunu takip ederek ailelerine, ülkelerine, milletimize hayırlı evlatlar olmalarını bekliyorum. Bu ulvi ideal yolunda öğretmenlerimizin de gereken çabayı, fedakarlığı göstereceklerine yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanı olarak öğretmenlerimizle birlikte ülkemizin dört bir yanındaki eğitim neferlerimizin tamamına hizmetleri, gayretleri, sabırları için ülkem ve melletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum.

Bu vesileyle Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın gibi gencecik yaşta terör örgütleri tarafından bizden koparılan şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. Ana sınıflarını neşeyle doldurarak bu sene okulla ilk kez tanışan yavrularımızı ayrıca tebrik ediyor hepsinin tek tek gözlerinden öpüyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şartlar ne olursa olsun eğitim konusundaki önceliğimizden asla taviz vermedik. Her yıl bütçeden en büyük payı eğitime tahsis ettik. https://t.co/jTUkQh6nnp pic.twitter.com/vQB2ruuR4i — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 12, 2022

Bugün rahmetle beraber sizinle birlikte olduk. Bundan 20 yıl önce göreve geldiğimizde ülkemizi üzerinde yükselteceğimiz dört sütunun ilkini eğitim, diğerlerini de sağlık, emniyet ve adalet olarak belirlemiştik. Şartlar ne olursa olsun eğitim konusundaki önceliğimizden asla taviz vermedik. Her yıl bütçeden en büyük payı eğitime tahsis ettik. Derslik sayımızı ikiye katlayarak kalabalık sınıf sorununu çözüme kavuşturduk.

Toplam 750 bin yeni öğretmen ataması yaparak eğitim ordumuzu güçlendirdik. Okullarımızı bakımsızlıktan kurtararak en modern imkanlarla donattık. Spor salonu sayımızı 2 bin 791'den alıp 11 bin 860'a çıkardık. Laboratuvar sayımızı 21 bin 800'den 52 bin 870 seviyesine çıkardık. Okul öncesi eğitim seferberliği başlatarak çocuklarımızın daha erken yaşlarda eğitim süreçlerine katılmasını sağladık. Ders kitaplarını ücretsiz bir şekilde dağıtarak velilerimizi kırtasiye kırtasiye dolaşmaktan kurtardık. Çocuklar öğrencilik yıllarımızı hatırlıyoruz. Biz bir hafta on gün kırtasiye dükkanlarının önünde sıraya girerdik kitap defter alabilmek için. Bu acıyı çektiğimiz için sizlere bunu çektirmemek istedik ve bunu da başardık. Şimdi yardımcı kaynakları da öğrencilerimize ücretsiz olarak sunuyoruz. Bugün öğrencilerimiz okullarına başladıklarında hem ders kitaplarını hem de yardımcı kaynaklarını masalarında hazır buluyor. Seçmeli derslerle evlatlarımıza ilgi duydukları alanlarda eğtiim alma imkan verdik.

Dahası yıllardır hep geride bırakılan kız çocuklarımızın okullaşmaları için özel gayret gösterdik. Bizden önce yüzde 39 olan orta öğretimdeki kız çocuklarımızın okullaşma oranı bugün yüzde 90'lara ulaşmıştır. Köy Yaşam Merkezi projemiz ile eskinin kötü örneklerini tekrar hortlatmak yerine köy okullarını daha modern, daha kaliteli bir anlayışla yeniden hayata kazandırıyoruz. Ağustos ayından bu yana binden fazla Köy Yaşam Merkezi'ni faaliyete geçirdik. İnşallah çok kısa bir süre içinde bu rakamı bin 500'e çıkarmış olacağız. Orta öğretimde 10 bin okul projesi ile tüm liselerimizin eğitim ortamlarını, fiziki alt yapılarını, teknolojik donanımlarını, spor salonlarını, laboratuvarlarını elden geçiriyor, eksiklerini gideriyoruz. Türkçe seferberliği ile öğrencilerimizin tamamının kültürümüzün taşıyıcısı olan güzel dilimizi nitelikli ve doğru bir şekilde kullanabilmelerini hedefliyoruz. Tüm bu çabalarımızın gayesi ülkemizi kalkındıracak, dünyada söz sahibi olacak, donanımlı, okuyan, araştıran, katma değer üreten, başarılı, ahlaklı ve erdemli gençler yetiştirmektir. Zihni ve kalbi boş avare bir gençlik değil. İlim, fikir ve erdem sahibi bir gençlik istiyoruz. Geleceğimizi kendi devletine, kendi halkına, kendi tarihine kinle, nefretle, öfkeyle bakan değil tarihinden gurur duyan, ülkesine ve milletine hizmet aşkıyla yanan gençlere emanet etmek istiyoruz. Bunun adı TEKNOFEST kuşağıdır.

Maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı mahiyetindeki bu kuşağın maddi ve manevi açıdan en donanımlı şekilde yetişmesini bir beka meselesi olarak görüyoruz. Türkiye'nin en önemli zengiliği ola genç nüfusunu eğitim yoluyla en etkili lokomotifi haline getirmedikçe yaptığımız diğer hiç bir işin eserin, hizmetin anlamı olmayacağını biliyoruz. Artık kendi ihtiyaçlarını idame edecek nüfusu dahi bulamayan Batı'nın bugün yaşadığı krize gelecekte biz de düşmemek için çocuklarımızı sıkı sıkıya sahip çıkarak yetiştirmek durumundayız. Genç nüfusumuzun önünü tıkayan değil, tam tersine nitelik ve niceliği ile geliştiren bir araç olarak gördüğümüz eğitim öğretime bunun için büyük önem veriyoruz.

Saygıdeğer öğretmenlerimiz sizlerin ve velilerimizin de destekleriyle inşallah TEKNOFEST kuşağını en iyi şekilde yetiştireceğimize inanıyorum. Dünyadaki diğer ülkelerin sahte parıltılarına heveslenmek yerine kendi potansiyelini, becerisini, yenilikçi yönünü keşfederek bunları harekete geçiren gençlerle istikbalin Türkiye'sini inşa edeceğiz. Sahip olduğumuz medeniyet ve tarih mirası bize önümezdeki büyük atılım için ihtiyacımız olan her türlü motivasyonu ve alt yapıyı veriyor. Yeter ki hep birlikte buna inanalım, bu doğrultuda çalışalım, mücadele edelim, azim ve sabır gösterelim.

Son dönemde teknolojiden spora kadar her alanda gençlerimizin küresel düzeyde sergiledikleri başarılar doğru istikamette gittiğimizin işaretidir. İnşallah bundan sonrası daha kolaydır. Daha hızlı ilerleyecektir. Sevgili öğrenciler, sevgili genç kardeşlerim, güzel ülkemizin umudu, yarını ve enerjisi sizlersiniz. Sizler anne babalarınızın olduğu kadar devletimizin ve milletimizin de göz bebeğisiniz. Her birinizin geleceğe doğru emin adımlarla yürüyebilmeniz ve daha iyi bir eğitim alabilmeniz için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu süreçte sizlere düşen önemli görevler de var. Her şeyden önce güçlü bir gelecek için geçmişinizi iyi öğrenmeli, iyi tanımalısınız. Hamdolsun Türkiye artık gençlerini tehdit olarak gören eski Tükiye değil. Tam tersine bugün gençlerine değer veren bir Cumhurbaşkanına, bir hükümete, bir devlete sahipsiniz. Bunun en somut örneğini de eğitim hayatınızda değişen alt yapıda ve paradigmada göreceksiniz. Her şeyden önce biz tarihi son bir asra hapsedilemeyecek kadar büyük bir milletiz. Sadece ordusunun kuruluş tarihi 2200 yılı aşan dünyanın en köklü devlet geleneğine sahip bir milletin mensupları olduğunu unutmayın. Size binlerce yıllık tarihinizi unutturmaya, kendi hatta size kendi ecdadınıza sövdürmeye çalışan köksüzlere lütfen kulak asmayın. Şanlı tarihinizle gurur duyun. Zaferlerinizle, kültürünüzle, bizi biz yapan değerlerinizle her zaman iftihar edin.

Anne babanızın aile büyüklerinizin ve öğretmenlerinizin tecrübelerine mutlaka kulak verin. Onların engin birikimleri sizi hayata daha iyi hazırlayacaktır. Sosyal medyanın, internetin, televizyonun, oyun konsollarının sizi gerçeklerden kopuk sahte bir evrene hapsetmesine izin vermeyin. Aile fertlerinizle, arkadaşlarınızla yapacağınız tatlı bir sohbetin yerini hiç bir bilgisayar oyunu dolduramaz. Vakit en kıymetli sermayenizdir onu çok iyi değerlendirmeye çalışın. Kendime her zaman örnek aldığım bir prensibi burada sizlere tekrar ifade etmek isyorum. Oku, düşün, uygula, neticelendir. Okudukça ufkunuzun sınırlarını daha da genişlediğini göreceksiniz. Düşündükçe hem kendinize hem de topluma faydalı fikirler geliştireceksiniz. Uyguladıkça bunların çıktılarını göreceksiniz. Neticelendirdek ortaya eser koymanın hazını yaşayacaksınız. Algılarınızı açık tuttuğunuz kendinize inandığınız müddetçe bu süreci kesintisiz devam ettireceksiniz. Sizleri seviyor, önemsiyor ve güveniyoruz.

Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaki gençlerimizle üstesinden gelemeyeceğimiz mücadele olmadığına inanıyoruz.

Ayrıntılar gelecek...