Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazete, televizyon ve ajansların genel yayın yönetmenleriyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı toplantıda bir araya geldi.

"Hepiniz bir araya gelseniz bir tane Türkiye etmezsiniz"

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"DAEŞ'li tutukluların kaçtığı iddiası bir dezenformasyondur. Bunu yapmak suretiyle şu anda Amerika'yı, Batı'yı tahrik etmek istiyor. Suriye'nin topraklarında bizim gözümüz yok. Suriye'yi bölüp parçalamak isteyenlerin karşısında duruyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arap Birliği'nin harekat ile ilgili açıklamalarına tepki göstererek, "Hepiniz bir araya gelseniz bir tane Türkiye etmezsiniz" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki

Erdoğan, ABD'nin ekonomik yaptırım tehdidiyle ilgili, "Bu ifadeleri bu sürecin biraz nükteleri olarak görmek istiyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, harekat ile ilgili sözlerine şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Bunu çok açık ve net söylüyorum; tamamıyla bir hadsizliktir, haddini bilmemektir."

Kaynak: TRT Haber, AA