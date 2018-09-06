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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz, Afrika'nın tamamında müstakil büyükelçiliklerimizin olmasıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika’nın Türkiye için önem arz ettiğini belirterek, “Hedefimiz, Afrika'nın 54 ülkesinin tamamında büyükelçiliklerimizin olmasıdır." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz, Afrikanın tamamında müstakil büyükelçiliklerimizin olmasıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon ile düzenledikleri basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrika, bizim için büyük önem arz eden bir kıta olmuştur. 12 büyükelçiliğimiz varken, şu anda Afrika'da 41 büyükelçiliğimiz var. Hedefimiz, Afrika'nın 54 ülkesinin tamamında müstakil büyükelçiliklerimizin olmasıdır." dedi.

Konuşmasında FETÖ'ye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

Erdoğan, "Temennimiz o ki FETÖ'nün ülkedeki (Benin) bağlantılarının tasfiyesi ile ilgili olarak en kısa süre içerisinde sonuç alacağımıza inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika, kendisine (FETÖ elebaşı) 400 dönüm arazi tahsis etti ve bu arazide orada bütün dünyadaki örgütlerini oradan idare ediyor. Yıllık charter okullardan Amerika'nın bu örgüte ödediği para 800-850 milyon dolar. Bu örgütün arkasında nelerin olduğunu, kimlerin bulunduğunun bilinmesi bakımından bunu çok çok önemsiyorum." dedi.

Kaynak: AA

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