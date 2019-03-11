Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Kalkınma yolunda kısa zamanda büyük mesafe almış olan Hakkari'yi daha da ileriye taşıyacağız.

"Çukur terörünün izlerini silmiş, geleceğine umutla bakan bir Hakkari gördüm"

Çukur terörünün izlerini silmiş geleceğe umutla bakan bir Hakkari gördüm bugün. Kayyumlarımız ve kamu kurumlarımız gerçekten Hakkari'ye güzel hizmetler ettiler. Teröristlerin adeta enkaza çevirdiği bu güzel şehri ayağa kaldırdılar. Hakkarili kardeşlerimin tüm ihtiyaç duyduğu hizmetleri yerine getirdiler. Hakkari uzun yıllar hasretini çektiği yatırımlara kavuştu.

"Hakkari son 5 yılda derin farkı gördü"

Belediye kamyonlarının teröristlere mühimmat taşımak yerine sizlere hizmet etmek için kullanıldığında nelerin başarıldığını gördünüz mü? Bu süreçte kimlik siyaseti yapanlarla eser siyaseti yapanlar arasındaki o büyük farkın ortaya çıktığına inanıyorum. Kandil'deki terör baronlarına hizmet edenlerle devletinin ve milletinin emrinde sizlere hizmet etmek için çalışanların ayrımının farkına varıldığına inanıyorum.

Son 5 senede Hakkari neler gördü neler. Aydınlığı da terör karanlığını da gördü. İnsanı büyüleyen şu güzelliğin Kandil'in kapı kulları tarafından kirletilmesine izin vermeyeceğiz. Hakkari'nin 31 Mart'ta karanlık yerine aydınlığı, baskı yerine özgürlüğü tercih edeceğine inanıyorum.

Şimdi ne diyorlar? Diyorlar ki, Cumhurbaşkanı HDP'ye oy verenler teröristtir. Benim ağzımdan siz böyle birşey duydunuz mu? Ben HDP'yi yönetenlere terörist diyorum. Çünkü onlar benim vatandaşımı aldattılar. Dağa kaçıranlar onlar değil mi? O yavrularımızı malesef oralarda o kendilerinin art niyetleri için kullananlar onlar değil mi?

"Ezana düşmanlık edenler bu ülkenin tüm değerlerine düşmanlık etmektedir"

Ezanı yuhlayan, ıslıklayan edepsiz pankarkları ile saygısızlıkta sınır tanımayan o güruhun arkasında CHP, HDP var. Ezanımıza, bayrağımıza saygı göstermeyen hiç kimseye, kusura bakmasın, biz saygı da duymayız, fırsat da vermeyiz. 8 Mart Kadınlar Günü dediler Taksim'e yürüdüler dert, seçim öncesi ülkeyi karıştırmak. HDP biliyorsunuz kongrelerinde İstiklal Marşı okutmaz. Onlar bayrağımızı yaktılar biz ise bayrağımızla yürüdük ve yürüyoruz. Ben şu anda Hakkarili kardeşlerimin şu ortaya koyduğu tablo nedeniyle şükranlarımı sunuyorum.

Şehadetleri dinimizin temeli olan ezanlarımızın yurdumuzun üstünde ebediyen okunmasına kimse engel olamayacaktır. Ezana düşmanlık eden bu ülkenin ve milletin tüm değerlerine de düşman demektir. Benim tanıdığım Hakkarili kardeşim meydanı bunlara bırakmaz.

"Hiç kimse topraklarımız üzerinde ameliyat yapamaz"

Benim için Türk, Kürt aynı bakın yıllar yılı siyasetin içindeyim meydanlarda hep şunu söyledim. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Teröristler rahatsız olsa da biz etle tırnak gibiyiz. Hep birlikte Türkiye'yiz. Kimse bizim kardeşliğimizi hafife alamaz. Hiç kimse topraklarımız üzerinde ameliyat yapamaz.

İstiklal Marşı bizim kırmızı çizgimizdir. Hiç kimsenin kutsallarımıza, ortak değerlerimize hakaret etme lüksü yok. Bunların vatandaşın hayrına yapılan şeyleri destekleme dertleri yok.

Hiç kimseyi dışlamadık, ötekileştirmedik. Son 17 yılda demokrasimizin paçasından aşağı çeken yasaklara son verdik. HDP ile kol kola yürüyen CHP'ye rağmen hak ve özgürlüklere imza attık. Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nı biz kazandırdık.

Benim Kürt kardeşlerimin menfaatini korumayanların onlar adına konuşmaya hakkı yok. Senelerdir gençlerin kanı üzerinden siyaset yapanlar şimdi yatırım yaptığımız için bizi eleştiriyor.

Terör, kandan, acıdan zulümden beslenir, çözümden değil sorunların birikmesinden beslenir. Son 17 yılda Doğu ve Güneydoğu'ya 290 kattrilyon yatırım yaptık, Hakkari'ye 11 kattrilyon yatırım yaptık.

Ayrıntılar gelecek...