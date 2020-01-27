Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Elazığ'da deprem

"Hayatın hızla normale dönmesi için, çalışmalarımıza devam ediyoruz."

"Türkiye fay hattında olan bir ülke, yatay mimari yapsak sıkıntıları yaşamayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ talimatı

"Çelik konstrüksiyondan tek katlı konutlar yapılması talimatı verdim."

Elazığ'da KOBİ'lere deprem desteği

"Elazığ ve Malatya’da KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı’nı devreye alıyoruz."

"100 bin TL’ye kadar 1 yıl ödemesiz 24 ay vadeli faizsiz kredi kullanabilecekler."

Belediyelere ruhsat uyarısı

"İnşaatlarda hassas olmamız gerekiyor. Belediyelerin ruhsat verirken dikkatli olması, zemin etüdü yapılması önem arz ediyor."

Suriyeli Mahmut'a vatandaşlık

"Mahmut kardeşimize vatandaşlık tabii ki verilir. Burada okuyor. Türkçe de biliyor."

Hafter'in saldırıları

"Hafter’in çirkin girişimleri var, gereği neyse yapacağız"

Libya'da çözüm nasıl sağlanır?

"Barış olacaksa Hafter durdurulmalı"

Libya'da ateşkes arayışı

"Ulusal Mutabakat Hükümeti tüm kararlara uydu"

"Çözüm belli, ateşkesin uygulanması ve siyasi sürecin işlemesi"

"Cezayir ile ortak harekete devam edeceğiz"

"Hafter de ücretli bir lejyonerdir"

"Aslında Hafter de ücretli bir lejyonerdir. Bunlar müşterek çalışıyorlar, orada bütün silah mühimmat araç gerek vesaire malum ülkelerden alıyor. Mısır da çok ciddi destekler veriyor."

"En önemlisi de Sirte meselesidir. Orası da geri alınınca da bunların gücü kalmayacak."

Rusya'nın Libya'daki varlığı

"Wagner ile Libya’ya girmeleri doğru değil"