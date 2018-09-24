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Cumhurbaşkanı Erdoğan-Guterres görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesi başladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan-Guterres görüşmesi başladı

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