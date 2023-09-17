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TRT Haber 17.09.2023 23:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri’nde Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili’yi kabul etti

Türkevi’nde gerçekleşen kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan’ın asrın felaketi sonrası desteğine bir kez daha teşekkürlerini sundu. İki ülke ticaret hacminin 3 milyar dolar düzeyinden 5 milyar dolara revize edilebileceğini söyledi.

Orta Koridor’un hayata geçirilmesinin öneminden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun süratle operasyonel hale getirilmesinin beklendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan’daki FETÖ okullarının kapatılarak mal varlıklarının dondurulmasının önemli olduğunu belirterek bu konuda Gürcistan yönetiminin attığı adımları tebrik etti. 

"Görüşmelerimiz ülkelerimiz için hayırlara vesile olsun"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, söz konusu görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında, "BM 78'inci Genel Kurul temaslarımız kapsamında, komşumuz Gürcistan'ın Başbakanı Irakli Garibaşvili ile Türkevi'nde bir araya geldik. Görüşmelerimiz ülkelerimiz için hayırlara vesile olsun." ifadesini kullandı.

Elon Musk Türkevi’nde

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in kurucusu ve CEO’su Elon Musk, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere New York’taki Türkevi’ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilerleyen dakikalarda Musk’ı kabul etmesi bekleniyor.

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