Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Limanı'nın Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni’nde günlerdir beklenen müjdeyi açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

(Filyos Limanı) 2023 hedeflerimiz arasında yer alan, ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına çıkarma projemizin önemli altyapılarından biridir. Yıl sonunda 200 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmanın ışığını görmeye başladık.

135 milyar metreküp rezerv bulundu

Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı. Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı. Amasra-1 kuyusunun çevresindeki sondajlama çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bu bölgeden yeni müjdeli haberler bekliyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Limanı'nın Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni’nde günlerdir beklenen müjdeyi açıklıyor. https://t.co/p2XJdnnJIc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 4, 2021

"Denizdeki doğal gazı karaya üç etapta çıkarmayı planlıyoruz"

Denizdeki doğal gazı karaya üç etapta çıkarmayı planlıyoruz. Birinci aşama deniz tabanında kurulacak doğal gaz üretim sistemleridir. İkinci aşama karada doğal gazı işleyecek ve kullanıma hazır hale getirecek tesistir. Üçüncü aşama ise denizdeki sistemle, karadaki tesis arasındaki bağlantıyı sağlayacak boru hattıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yıl 2 bin megavatı güneş ve 2 bin megavatı rüzgar olmak üzere toplamda 4 bin megavatlık yenilenebilir enerji yatırımını harekete geçirmiş olacağız. https://t.co/IHycjYMJA4 pic.twitter.com/KljFiqGHEN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 4, 2021

Bu yıl 2 bin megavatı güneş ve 2 bin megavatı rüzgar olmak üzere toplam 4 bin megavatlık yenilenebilir enerji yatırımını harekete geçirmiş olacağız.

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