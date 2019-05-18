Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gençlerle iftarda bir araya geldi.

İftardan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sorularını yanıtlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Samsun'a gitmeden önce gençlerle Dolmabahçe Sarayı'nda bir iftar yapalım bir de sohbet yapalım istedik. İstanbul'da sadece Topkapı Sarayı değil bunun dışında bir çok sarayımızın restorasyonlarını yapıyoruz. Bunların hepsini gençliğe açma kararlılığındayız.

"Sanıyorum pazartesi günü YSK gerekçeli kararı açıklayacak"

("Seçimleri kazansaydınız yine itirazda bulunacak mıydınız?) Bugüne kadar biz cevabımızı verdik. İtirazlar olabilir, seçime girenlerin en doğal hakkıdır. İtiraz merci ilçe, il seçim kurullarıdır, YSK'dır. İtirazınızı yaparsınız, daha sonra nihai merci YSK'dır. Burada bir hırsızlık var. Şaibe çok çok büyük. İtirazlarımız delilleriyle yapıldı. YSK iptal kararı verdi. Sanıyorum pazartesi günü YSK gerekçeli kararı açıklayacak. Maltepe ve Büyükçekmece itirazımız reddedildi. Biz burada çete var demedik.

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