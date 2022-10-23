Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Malatya'da 60 bin kişinin katılımıyla güzel bir toplu açılış yaptık. Bugün Diyarbakır'da da 70 bini bulan bir katılımla muhteşem bir açılış töreni yaptık. Diyarbakırlı kardeşlerimizle samimi bir muhabbetimiz oldu.

Diyarbakır, festivali her yıl düzenleyeceğimiz şehirler arasında yer alıyor. Kültür yolu festivallerini yaygınlaştıracağız. İzmir, Adana, Gaziantep, Erzurum ve Trabzon olarak belirledik. Ülkemizin güzelliklerini ortaya koyan her faaliyet bizim için önemlidir.

Ülkemize kazandırdığımız bu güçlü altyapının üzerine çok daha büyük hedeflere doğru yürüme imkanına sahibiz.

Ayrıntılar geliyor...