Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Üniversitelerde okuyan öğrencilerimiz için sadece burs kredi ile okumak değil, teknoparklarda çalışma imkanı bulacaklar. İnovasyona yönelik bir çok yatırımlar olabilir. Peki doğuda bu yatırımlar neden olmuyor. Bunu sebebi terör.

"Çanakkale'yi bilmeyen geleceğe kendini hazırlayamaz"

Çanakkale'yi bilmeyen tarihi bilemez, geleceğe kendini hazırlayamaz. Gari Gazi Mustafa Kemal, gerek o kınalı kuzular nasıl bu mücadeleyi verip bu vatanı bize emanet ettilerse bu bizim mesuliyetimizi daha da arttırıyor. Her şey hazır gelip avuçlarımızın içine konmadı. Bunun için verilen mücadeleler var. 16 bin 500 kilometreden buraya geliyorlar. İstanbul öyle bir hedeftiyki Konstantinapol olayını hazmedemeyişlerinin sebebi o. Fakat ecdadımız buna fırsat vermedi. İstanbul'un aslı İslambol'dur. O zamandan bu zamana hala bunu hazmedemiyorlar.

"51 müslüman camide katledildi Batı'dan ses yok"

Bir kiliseye bir müslüman saldırıda bulunduğu zaman batı dünyası dünyayı ayağa kaldırıyor. Bunda hiç Batı'nın sesi çıktı mı, çıkmadı. Charlie Hedbo olayında da bütün dünya liderleri bir araya geldi dünyayı ayağa kaldırdılar. 51 müslüman camide katledildi onlardan ses yok. Şunu bilmemiz lazım biz bu dünyada kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Biliimde, sanatta, teknolojide çok ileri bir noktaya gelmemiz lazım. İhracatımız hiç yoktu. Geldiğimiz noktada şu anda 2,5 milyar dolar savunma sanayiinde ihracatımız var.

"İHA'nın çok önemli bir boyutta olanını 5-6 ay içinde üretiyoruz"

İnsansız hava araçlarının çok önemli bir boyutta olanını 5-6 ay içinde onu üretiyoruz. O üretildikten sonra bu işi çok daha iyi yapacağız. 5 ton ağırlığındaki bir insansız hava aracı. 1,5 ton sağda ve solda bomba taşıyabiliyor. Terörle mücadelemizde önemli bir aşama daha kaydedeceğiz.

"5 önemli firma imza attı, ya başlayacağız ya başlayacağız"

Bizim beklemeye tahammülümüz yok. Bir an önce adımı atmalıyız. Gerekirse yurt dışından yatırımcılar bulup ortak yatırımla burada çalışmalar yapacağız. Bizde altyapı var. Bugün birçok Türkiye'de üretilenlerin 85-90'a varıncaya kadar yerli ama o bir noktası ithal. O üretilir mi, üretilir. Neden üretmiyorsunuz diyorum, maliyet diyor. Kazanırken maliyet demiyorsun. Bu millilik meselesidir. Ülkemin sanayi teknolojisine katkıda bulunurken istihdam sağlamalıyım diyebilmeliyiz. Seçimlerin ardından bunları masaya yatıracağız, 5 firma imzaları attı. Ya başlayacaksınız, ya başlayacaksınız. Başlamadığınız takdirde hesaplaşacağız.

"Gençlerimizi yarınlara hazırlamamız önem arz ediyor"

Akıllı şehirlerle ilgili ciddi manada çalışmalarımız var, başkan adaylarımız projelerini açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın bu alanlarda attığı adımlar var. Millet Bahçeleri ve Millet Kıraathaneleri diye proje hazırladık. Kıraatane okuma evi demektir. Biz gençlerimizi buralara çekmek suretiyle çayını simidini kekini ücretsiz olarak alsın ve çalışmalarını yapsın. Gençliğimizin gayrimeşru yerlere sapmasını istemiyorum. Gençlerimizi yarınlara hazırlamamız önem arz ediyor. Batı bizim gerimizde kalacak, biz geriden başladık ama süratli şekilde gelişiyoruz. 25 havalimanı ile Türkiye'yi devraldık, 56 havalimanına çıkardık.

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