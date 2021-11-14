81 ilden gençlerle buluşmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez de Çanakkale Troya Müzesi'nde düzenlenen Ezineli Yahya Çavuş Belgeseli'nin galası sonrası gençlerle sohbet etti.

Gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Ezineli Yahya Çavuş belgeseli çok değerli bir çalışma. Ben bu belgeseli gözleri yaşlı olarak izledim, ağladım. Belgeselin senaristine özellikle teşekkür ediyorum. 16 kişiyle 2 bin kişiye karşı verilen büyük bir mücadele var. Çok sayıda düşman birliğinin topraklarımıza çıkarma yapmasını uzun bir süre engelleyen Ezineli Yahya Çavuş, büyük bir başarı örneği sergilemiştir. TRT Belgesel kanalında yayınlanacak olan bu belgeselin yapımında yer alan herkese teşekkür ediyorum.

1915 Çanakkale Köprüsü için erken açılış müjdesi

1915 Çanakkale Köprüsü için bu bir hayal, yapılamaz demişlerdi. Biz bu hayalimizi de gerçekleştirdik. Köprünün açılışını belki 18 Mart’a bile kalmadan yapacağız. 6 dakikada bir yakadan başka bir yakaya geçmek suretiyle zamanı durdurduk. Bugün vidaları sıktık. Son tabliyeyi yerleştirdik. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Köprünün direkleri ve uzunluğu dünyada bir numara.

"Gençliği seven biziz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere olan güvenini dile getirdi, muhalefetin seçime doğru Z kuşağını hatırlatmasını ise samimi bulmadığını söyledi.

İktidarlarında bu gençliği kalkıp da muhattap almayan, onlara böyle bir imkanı vermeyen bu muhalefet, şimdi biz seçme ve seçilme yaşını 18'e çekince gençlik üzerinde hesaplar yapmaya başladılar. Biz gençliği şöyle seviyoruz, böyle seviyoruz, hepsi yalan. Gençliği seven biziz.

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