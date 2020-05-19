Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Böylesi derin manalar içeren bir günün gençlerimize armağan edilmesi asla tesadüf değildir.

19 Mayıs tarihi şanlı zaferler ve mücadelelerle dolu milletimiz için bir gurur vesilesi, gençlerimiz için ise bir ilham kaynağıdır.

Köklerimizle bizi biz yapan kadim değerlerimizle irtibatımızı ne kadar iyi tutarsak hayatta o kadar güçlü oluruz. Her birinizin Samsun'da atılan o adamın önemini kavrayarak hayatınıza yön vereceğinize inanıyorum.

Ülkemiz maziden ilham ve cesaret alarak istikbalini inşa ediyor. Ya istiklal, ya ölüm parolasıyla çıktığımız bu kutlu yolculukta engellere, sabotajlara ve ihanetlere rağmen kararlılıkla yürüyoruz. Türkiye'de gençler sadece eğitimde, ticarette değil her alanda ülkemizin yolunu aydınlatıyor. Ülkemizin kalkınmasında ilerlemesinde de gençlerimiz en ön safta yer alıyor.

Tam 18 yıldır öz güveni yüksek, milli şuur ve karakter sahibi, nitelikli genç nesiller yetiştirmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Gençlerimizin karar mekanizmasına katılmasına önem veriyoruz. Seçilme yaşı 30 iken 25'e ardından da 18'e düşürdük. Gençlerimize her alanda destek olduk. Spordan sanata, bilimden siyasete gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu yıl içinde 46 tane olmak üzere 2022 yılına kadar otel konforunda 93 yeni öğrenci yurdunu da hizmete açacağız. Gençlik kamplarımızın sayısı 39'a ulaştı.

Ayrıntılar gelecek...