Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süleymaniye Darüzziyafe'de 2. Yeditepe Bienali'nin açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı'nın işbirliğiyle düzenlenen Yeditepe Bienali'nin ikincisinin şehrimize ve ülkeye hayırlı olmasını diliyorum.

Sözlük anlamı "yılaşırı" olan bienalin, Yeditepe ismiyle ve klasik Türk ve İslam sanatlarının seçkin örnekleriyle İstanbul'da gerçekleştirilmesini önemli görüyorum. Süleymaniye Külliyesi imaret Daruzziyafe'de başlayıp, Nuru Osmaniye Camii mahzen, Fatih Cam Küp Galeri ve Yedikule Hisarı'nda sürecek Yedikule Bienali'nin sadece etkinlik mekanlarıyla bile şehrin göz alıcı zenginliğini göstermeye yeterli olmuştur.

Burada farklı köken ve meşreplere mensup sanatçıların, aynı sanat dallarında vermiş oldukları eserlerin bir arada sunulması esasında her türlü ayrımcılığı ve ötekileştirmeyi reddeden bir medeniyet iklimine sahip olduğumuza işaret ediyor. Bienal kapsamında sergilenecek kültür sanat ürünlerinin yaydığı zenginlik, derinlik ve özgünlük, içeriği ve kapsamı bakımından eşi ve benzeri olmayan bir şölendir.

Nesilden nesile aktardığımız, yaşattığımız ve kendi ruh dünyamızın renklerine boyadığımız sanatlarımızın bu tür faaliyetlerle uluslararası düzeyde de daha çok gündeme geleceğine inanıyorum. Gelenekli kültür sanat değerlerimize sahip çıkan, onlar üzerinde düşünmeyi, onları bugüne taşımayı ve geleceğe aktarmayı hedefleyen her türlü çabayı takdirle karşılıyor ve destekliyoruz.

Yeditepe Bienali'nin bu yılki temasının "Çerçeve İçi-Çerçeve Dışı" olarak belirlenmiş olması bize çok geniş fikri bir zemin ve muazzam bir tarihi arka plan sunuyor. Bienal kataloğunda da yer alan bir Nasreddin Hoca hikayesini sizlere tekrar hatırlatmak istiyorum. Hikaye şöyle; kapının önünde hararetle bir şeyler arayan Nasreddin Hoca'ya, komşuları da yardıma gelir. Arama sürerken komşularından biri Hoca'ya, ne kaybettiğini sorar. Hoca da mührünü kaybettiğini söyler. Komşusu, mührünü nerede kaybettiğini sorunca Nasreddin Hoca 'avluda' cevabını verir. 'Peki' der komşusu, 'Öyleyse neden burada arıyorsun?' Hoca'nın cevabı ibretliktir. 'Avlu karanlık, burası daha aydınlık. O yüzden kapının önünde arıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi coğrafyamızda, kendi kalbimizde, kendi zihnimizde kaybettiğimiz değerlerimizi Nasrettin Hoca hikayesinde olduğu gibi başka yerde aramaya kalkarsak sadece vaktimizi heba etmiş oluruz.https://t.co/SH85D5lcZA pic.twitter.com/fHn8FoGj3x — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 7, 2022

Bize düşen görev, medeniyet değerlerimizin tüm unsurları gibi kültür-sanat hazinelerimizi ve onları üreten iklimi de nerede kaybettiysek, orada aramaktır. Şayet kendi coğrafyamızda, kendi kalbimizde, kendi zihnimizde kaybettiğimiz değerlerimizi Nasreddin Hoca hikayesinde olduğu gibi başka yerlerde aramaya kalkarsak, sadece vaktimizi heba etmiş oluruz. İşte bunun için biz, verdiğimiz mücadelenin gayesini hep, kadim medeniyet mirasımızın ihyası ve günümüz imkanlarıyla daha güçlü şekilde yeniden inşası olarak ifade ediyoruz. İyi olan, güzel olan, faydalı olan, değerli olan her şeyi nerede bulursak bulalım, almak, kullanmak, geliştirmek daha iyisini yapmak, ecdadımızdan bize kalan en önemli miraslardan biridir.

Biz her alanda olduğu gibi sanat alanında da yaşatıcı kuşatıcı ve geliştirici vasıflarıyla tarihe damgasını vurmuş bir milletiz. Kültür sanat birikimimizi yeni nesiller başta olmak üzere milletimizin tüm fertlerine ulaştırana kadar bu tür faaliyetleri artırarak sürdürmeliyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat birikimimizi yeni nesiller başta olmak üzere milletimizin tüm fertlerine ulaştırana kadar bu tür faaliyetleri artırarak sürdürmeliyiz. https://t.co/SH85D5lcZA pic.twitter.com/yMmVBIhykl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 7, 2022

Batı dilinde art kelimesi ile karşılanan sanat anlamı latincede düzenlemek kökünden gelirken Arapçadan yapmak kökünden türemiştir. Anlam olarak düzenlemek var olan bir şeyi yeniden oluşturmak olarak ifade ederken yapmak çok daha kapsayıcı ulvi bir eyleme atıfta bulunmaktadır. Sanat kavramına yaklaşımdaki bu derin farkın tezahürlerini geniş bir alana yayılan eserlerde ve yaşayışlarda görmek mümkündür.

İnancımızın Allah güzeldir güzel olanı sever yaklaşımının sanata yansımız halini şu an içinde bulunduğumuz Süleymaniye Külliyesi'ne bakarak da görebiliriz. Medeniyetimize, tarihimize, kültür sanat birikimimize sahip çıkmak, bunları daha ileriye taşımak için üzerimize düşenleri samimiyetle yerine getireceğiz.

Bizim medeniyetimizdeki dolayısıyla sanatımızdaki iyilik ve güzellik anlayışının kaynağı şüphesiz kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim ve Sallallahu Aleyhi Ve Sellem'dir. Güneşin tüm evreni ışıttığı ve ısıttığı gibi bu temel kaynaklarda bize sanatımızda yol göstermekte ilham vermekte motivasyon sağlamaktadır.

Tüm sanat faaliyetlerimizde insanı ve tüm varlıkları içine alan daha büyük ve ilahi kaynağa yöneldiğimizde yapabileceklerimizin sınırı olmadığını göreceğiz.