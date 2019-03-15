Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Son 1 yıldır dördüncü defa Gaziantep’teyim. Var mı benim gibi gelen? Yine de Gaziantep hasretimizi gideremiyoruz. Çünkü Antep, harcı alın teriyle, göz nuruyla, ilimle, irfanla, yürek coşkusuyla, deruni bir aşkla yoğurulmuş bir şehirdir. Evliya Çelebi bu şehir için ne diyor? Söyleyeyim, “Tatlı yedikleri için tatlı dillidirler” diyor. Tatlısıyla, kebabıyla her biri diğerinden lezzetli yemeklerinden oluşan mutfağıyla ülkemizi dünyada başarıyla temsil eden bu şehir için ne desek azdır.

Nitekim geçtiğimiz yıl şehrimizi ziyaret eden 800 bin yerli yabancı turist, Antep’in güzelliklerinin daha çok bilinmeye başlandığını gösteriyor. Biliyorsunuz hemen yanı başımızdaki Şanlıurfa’da, insanlık tarihinin en eski ibadethanelerinin izleri bulunur. Biz de 2019’u Göbeklitepe Yılı olarak ilan ettik. Göbeklitepe, Şanlıurfa’yla birlikte aynı zamanda Gaziantep’in de turizmine, ekonomisine katkıda bulunacak bir projedir. İhracatta 7 milyar dolar sınırını zorlayan şehrimiz, inşallah turizmde de çok büyük başarılara imza atacaktır. İnşallah 31 Mart’ta Gaziantep, yepyeni bir hizmet döneminin kapısını aralayacaktır.

Gaziantep bugüne kadar hep yanımızda oldu ama bu defa Antep’ten şöyle şanına yakışır, unvanına yakışır, bunun yanında delikanlılığına yakışır bir rekor bekliyorum. Biz Antep’i sadece sevmekle, aşkla, sevmekle kalmadık, tarihinin en büyük hizmetleriyle geleceğe hazırladık, hala hazırlıyoruz.

Son 17 yılda Gaziantep’e 35 katrilyon yatırım yaptık. Eğitimde yaklaşık 3 katrilyon liralık kaynakla 10 bin 830 adet yeni derslik inşa ettik. 60 binden fazla öğrencinin öğrenim gördüğü şehrimize ikinci devlet üniversitesini, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ni kurduk. Bu üniversite öyle sıradan bir üniversite değil, bölgenin merkezi bir üniversitesi. Sadece ulusal değil, uluslararası bazda bir eğitim öğretim verecek üniversite.

Yükseköğrenim öğrencileri için 9 bin 440 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. Birkaç yıl içinde 2 tane Gaziantep’te, bir tane Nizip’te olmak üzere toplamda 2 bin 250 kişi kapasiteli yeni yurt binaları açıyoruz. Gaziantep’e 33 bin kişi kapasiteli bir stadyum yaptık mı? Memnun musunuz? Dedik ve yaptık. Biz ne aldatan olduk ne aldanan olduk. Gaziantep, İslahiye ve Nizip gençlik merkezlerini, Şehit Kamil Sporcu Yetiştirme Merkezini kurduk.

Eski stadın yerine inşallah millet bahçesini kuruyoruz. Muhteşem bir millet bahçesi. İçinde de millet kıraathanesi olacak. O da büyükçe bir millet kıraathanesi. Bunun içinde çocuk kütüphanesinden yüzme havuzuna kadar her türlü sosyal ve sportif tesisin oldu Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi ayrıca Gaziantep’e kazandıracağımız bir diğer millet bahçemiz olacak. Bu vesileyle önümüzdeki Salı günü vefatının seneyi devriyesine ulaşacağımız Hasan Celal Güzel abimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum.

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