Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 18:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te işçilerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle şu kış kıyamette vatandaşımızın doğalgazı ve elektriği uygun fiyata kullanması için gerçekten çok büyük fedakarlık yapıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te işçilerle bir araya geldiği yemekte açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
Eleman arıyorum, bulamıyorum deniliyor. İş arayana ekmek var ama yan gelip yatarak para istersen o yok. İşçilerimizin alın terinin karşılığını verecek ücret politikasıyla destekliyoruz. Asgari ücreti 4 bin 250 TL'ye çıkardık.
Özellikle şu kış kıyamette vatandaşımızın doğalgazı ve elektriği uygun fiyata kullanması için gerçekten çok büyük fedakarlık yapıyoruz.
Benim Türk Liram varken senin dolarla avroyla ne işin var. Türk Lirası Türk Lirası... Alışacaksınız buna... Rahmetli Özal Türk Lirası'nın onurunu kurtarmıştı. Şimdi biz yapıyoruz.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep
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