Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- FETÖ'nün faaliyetlerini ilk durduran ülke Gambiya'dır. Gambiya'nın bu kararlı adımı diğer Afrika ülkelerine FETÖ ile mücadele konusunda örnek oldu. Biz de Gambiyalı evlatlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamasına müsaade etmedik.

- Türkiye bursları ile 170 Gambiyalı öğrenciye ülkemizde eğitim imkanı sağladık.

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