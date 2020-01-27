Cumhurbaşkanı Erdoğan Gambiya'da
Haber Giriş:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- FETÖ'nün faaliyetlerini ilk durduran ülke Gambiya'dır. Gambiya'nın bu kararlı adımı diğer Afrika ülkelerine FETÖ ile mücadele konusunda örnek oldu. Biz de Gambiyalı evlatlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamasına müsaade etmedik.
- Türkiye bursları ile 170 Gambiyalı öğrenciye ülkemizde eğitim imkanı sağladık.
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