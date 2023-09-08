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Gündem
TRT Haber 08.09.2023 07:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi için Hindistan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18'inci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Hindistan'a gidiyor. Erdoğan 8-10 Eylül'de Hindistan'ı ziyaret edecek. G20 Liderler Zirvesi'nde öncelikli gündem Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Küresel enerji ve gıda başta olmak üzere dünyanın karşı karşıya olduğu riskler ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi için Hindistan'a gidiyor

En büyük 20 ekonominin liderleri, 9-10 Eylül tarihlerinde Hindistan'da bir araya gelecek. G20 Liderleri, zirvede "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" ana teması altında gerçekleştirilecek üç oturumda görüş alışverişinde bulunacak.

Türkiye, son dönemde uluslararası diplomasideki kilit ülke rolünü G-20’de de sürdürecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birçok dünya lideriyle yüz yüze görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eylül ayında 'zirve trafiği'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eylül ayında 'zirve trafiği'

İki gün sürecek G20 Liderler Zirvesi'ne Hindistan‘ın başkenti Yeni Delhi ev sahipliği yapacak.

Rusya-Ukrayna savaşı öncelikli gündem

Sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik iş birliği konuları, zirvede düzenlenecek oturumlarda ele alınacak.

Ancak G20’nin öncelikli gündemi Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Küresel ısınma, enerji ve gıdada yaşanan sorunlar da zirvede ele alınacak. G20 liderleri, olası yeni risklere karşı yapılması gerekenleri değerlendirecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise zirveye katılmayacak.

Erdoğan, zirve trafiğini Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'yla sürdürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17-21 Eylül'de ABD'nin New York kentinde düzenlenecek BM 78. Genel Kurulu'na katılacak.

ABD ziyareti kapsamında BM Genel Kurulu'na hitap edecek Erdoğan'ın genel kuruldaki konuşmasında, başta Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye, Filistin ve KKTC'ye ilişkin son gelişmeler, terörle mücadele, mülteci sorunu, iklim değişikliğiyle mücadele konularına yer vermesi öngörülüyor.

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G20 Liderler Zirvesi Hindistan Recep Tayyip Erdoğan
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