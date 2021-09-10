Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta Milli İrade Meydanı'ndaki Toplu Açılış Töreni'ne iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Aslında bu buluşmayı haftalar öncesinden planlamıştık. Yangınlarla, sellerle buluştuğumuz dönemde sizlerle daha iyi şartlarda bir araya gelmek için ziyaretimizi erteledik. Her dönemde olduğu gibi afetler sırasında da birileri milletin yüreğindeki acıyı kendi kısır çekişmelerine alet etmek istedi.

19 yıldır yaptığımız gibi eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin gönlündeki yerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Dört bir tarafımızda oynanan oyunları birer birer bozarak biz hedeflerimize doğru yürüyoruz. Büyümede rekor üzerine rekor kırıyoruz. Yıllık ihracatımız 207 milyar doları geride bıraktı. İstihdamda salgın üzerinde bir seviyenin üzerine geldik. Merkez Bankası rezervlerimiz 118 milyar doları buldu. İnşallah enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Hem maliyetlerdeki yükselişle hem fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz.https://t.co/x34grRKLlg pic.twitter.com/cbd9pKRzHc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 10, 2021

"Biz bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik"

Türkiye'yi yokların ve yoksulların ülkesi olmaktan biz kurtardık. Bizden başka da sizlerin dertleriyle dertlenip çözümler getirecek başka kimse yoktur. Türkiye'de bugüne kadar demokrasi, özgürlük, hak, adalet, eser, hizmet adına ne yapılmışsa altında bizim imzamız var. Bundan sonra da milletimizin hangi alanda neye ihtiyacı varsa yapacak olan yine biziz. Biz bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik. Bu yolda eksiğimiz varsa tamamlarız. Hatamız varsa düzeltiriz. Ama Allah'ın izniyle Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmadan son nefesimizi vermeyiz. Artık hedeflerimiz neredeyse bir el uzatımı mesafededir. Ödenecek bedelleri ödedik, katlanılacak tüm sıkıntılara katlandık, artık bunların hasılasını toplama, büyük, güçlü Türkiye'yi adım adım inşa etme vaktidir. Artık bunların hasılasını toplama vaktidir. Birliğimiz ve beraberliğimiz sürdüğü sürece bu milletin önünü kimse kesemez. Biz dosta giden yolda yürümek istiyoruz, bu yolda yürümek isteyenlere gönlümüz de kollarımız da açık.

Türkiye'nin en önemli özelliği farklı alanlardaki mücadeleleri aynı anda yürütebilme kabiliyetidir. Vatandaşına yeterli sağlık hizmeti veremeyen, ekonomisini küçülten ülkelerden kendimizi hemen ayrıştırdık. Bir yandan inşası süren yatırımları devam ettirdik, bir yandan da yeni projelerin, yatırımların temelini attık. İşte bugün de burada Kahramanmaraş’a kazandırdığımız toplam yatırım bedeli ne biliyor musunuz? 1 milyar 734 milyon lirayı bulan 105 eseri toplu açılış töreniyle yapıyoruz. Bugün de 1500 kişilik yurdu da resmen hizmete açıyoruz. Millet Bahçesi'ni 56 kilometrelik kanalizasyon inşaatını da resmen hizmete alıyoruz. Tüm bu eserlerin Kahramanmaraş'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımların şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşte bugün de burada Kahramanmaraş’a kazandırdığımız toplam yatırım bedeli ne biliyor musunuz? 1 milyar 734 milyon lirayı bulan 105 eseri toplu açılış töreniyle yapıyoruz.https://t.co/x34grRKLlg pic.twitter.com/5tVtDX8EUw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 10, 2021

Kahramanmaraş'a hızlı tren müjdesi

Maraş'taki demiryollarının neredeyse tamamını baştan aşağıya yeniledik. Kahramanmaraş'ı hızlı trenle buluşturmak için çalışıyoruz. Kahramanmaraş'ımızı her alanda daha büyük hizmetlere kavuşturmakta kararlıyız. Artık tek bir gayem var, Türkiye'yi her alanda hak ettiği seviyeye çıkmış olarak görmek. Şimdi önümüzde 2023 süreci var, ülke olarak savunma sanayiinden enerjiye kadar pek çok stratejik projemizin hayata geçiş tarihi olarak 2023'ü belirledik. Bu tarihte aynı zamanda seçimler gerçekleşecek.

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