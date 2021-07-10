Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 14:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşüyor
[Fotoğraf: AA]
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'de. Erdoğan, Abbas'ı İstanbul'da ağırlıyor. Ziyaretin gündeminde, bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler var.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. Türkiye ile Filistin arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak.
Filistin'deki insani durum ve yapılacak seçimlere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye temaslarını 11 Temmuz'a kadar sürdürecek.
Etiketler: Filistin Devleti Mahmud Abbas Recep Tayyip Erdoğan
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