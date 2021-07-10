Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 11:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşecek
[Fotoğraf: AA]
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'de. Erdoğan, Abbas'ı İstanbul'da ağırlayacak. Ziyaretin gündeminde, bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler var.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas saat 14.00'te İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde bir araya gelecek.
Görüşmede, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. Türkiye ile Filistin arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak.
Filistin'deki insani durum ve yapılacak seçimlere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye temaslarını 11 Temmuz'a kadar sürdürecek.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Filistin Devleti Mahmud Abbas
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