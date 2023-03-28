Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 10:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek.
Yeniden Refah Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezindeki ziyaret, saat 16.00'da gerçekleşecek.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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