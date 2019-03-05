Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

-Rami Kışlası’nı kütüphaneye çeviriyoruz, bu kütüphane Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olacak. Eyüpsultan Meydanı ve yakın çevresini tarihi kimliğine uygun olarak düzenliyoruz. Eyüpsultan’da 14 eski okulu yıkıp yeniden inşa ettik, 16 okulda da güçlendirme çalışması yaptık. Bizi o zaman üniversiteye almıyorlardı. Fark derslerinin 6’sını Eyüpsultan’da verdim ve üniversiteye girmeye hakkazandım. Diploması Eyüpsultan’dan olan bir cumhurbaşkanınız var.

-Attığımız adımlarla Eyüpsultan'da tapu sorununu büyük ölçüde çözdük. Özellikle Nişanca, Yeşilpınar ve Karadolap mahallelerimiz başta olmak üzere kalan kısımların çözümü için de gereken talimatı verdim. Bunu bu CHP'liler suistimal ederlerler bunu da bilmenizi isterim.

-Geçenlerde CHP’nin adayı İstanbul’da AK Partili belediyelerde bir kültür merkezi yok diyor. Sen önce Beylikdüzü’nde ne var ona bak. Küçücük bir kültür merkezi yaptın diye hava atma, önce çöplükleri temizle. İstanbul’un AK partili belediyelerinin hemen hemen hepsinde kültür merkezi vardır.

-Nasıl Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de inlerine girdiysek bunları oralara gömdüysek sandığa da 31 Mart'ta bunları, gelin gömelim.

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