Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 Perşembe 00:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eşref Gani ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Afganistan ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'ye teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'ın biran evvel hak ettiği barış ve istikrara kavuşması için dost ve kardeş Afgan halkının yanında olmayı sürdüreceklerini ifade etti.
Etiketler: Afganistan Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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