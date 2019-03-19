Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Kar yağar buram buram, evim yok nerde duram, şöyle bir yarim olsa dereye çadır kuram. Biz de yarimiz Ereğli için çıktık geldik. İnşallah 31 Mart akşamı Ereğli'den güzel haberler bekliyoruz. Ereğli hizmetin kıymetini iyi bilir, üretimin, istihdamın kıymetini iyi bilir. Bu ülkeyi yıllarca boş sözlerle oyalayanları iyi bilir.

Şimdi de Ereğli yatırımın ve hizmetin nereden geleceğini iyi bilir. AK Parti 17 yıldır bu ülkeyi hep daha ileri taşımanın gayreti içinde oldu. Milletimizle birlikte nice badireleri atlatarak atılım mücadelemizi devam ettirdik.

Ülkemizin önünü terör örgütlerinin tuzaklarıyla kesemeyeceklerini anlayanlar doğrudan halkımızın aşına saldırdı, bu oyunu da bozduk.

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için mücadele ettiğimiz 2023 hedeflerimize ulaşmamızı hiç kimse engelleyemeyecektir. Bu tür sarsıntılar bizi ne yıldırabilir ne de durdurabilir.

CHP etrafına bazı partileri toplayarak bizim karşımızda bir ittifak kurdu. Hangi ittifak olduğunu anladınız değil mi? Cumhuriyetin kurucusu olmakla övünen CHP, milletimizin sırtına hançer saplamak için terör örgütünün emrindeki partiyle ittifak kurdu. Adı İYİ ama kendisi karışık parti de bu örtülü ittifakı güle oynaya kabul etti. Ne kadar inkar etseler de bölücü partinin emrindeki partinin eş başkanı çıktı herşeyi itiraf etti.

Bu adam Kürt bile değil. Benim ülkemde yaşayan 82 milyon benim kardeşim. Ayrımcılık bizde yok. Ama bunlar ayrımcı ne diyor? Kürdistan'da oylar HDP'nin, batıda AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz. Bizim Kürdistan diye bir bölgemiz var mı? Kürdistan diye bir bölge Türkiye'de yok. Irak'ın kuzeyinde var çok seviyorsan defol git oraya. Bu ülkede benim milletime bu şekilde seslenenlere 31 Mart işte beka meselesidir orada cevabı vermeye hazır mıyız?

Ne olur, oylarımızı böldürmeyelim. Oylarımızı birilerine kaptırmayalım. Bu sandıklardan patlatırcasına çok daha güçlü çıkalım. Bizler Karadeniz Ereğli'sinde bu güne kadar verilen hizmeti daha da iyisini verelim diye gayret ediyoruz.

Şu anda bu kardeşiniz 4,5 yıl daha ölüm olmazsa bu ülkeninin Cumhurbaşkanı mı? Dolayısıyla Erol Şahin kardeşim de burada 5 yıl sizin hizmetkarınız.

Eskiler, güneş çarığı sıkar, çarık ayağı sıkar derler. Bölücü örgütün emrindeki parti oynanan oyunu ifşa edip bunları sıkmaya başlayınca bunlar da kendi tabanlarını sıkıyor. Ama bu iş böyle gitmez artık bu maskale balonun bu bukalemun siyasetinin sonu gelmiştir. CHP'ye adı iyi kendi karışık partiye ardından adından başka saadeti kalmamış partiye oy veren kardeşlerimin böylesine istismar edilmesine rıza göstermeyeceklerine inanıyorum. Benim milletim bu karanlık oyunu sandıkta bozmaya hazır mı? 12 günümüz var unutmayın.

Bunlar kesinlikle bu işi çözemeyeceklerini anlayınca kabahatlerini örtmek için konuyu basitleştirmeye hatta sulandırmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin bu seçimde belediye başkanlarıyla birlikte geleceğinin de kararının vereceği gerçeğini gözlerden uzak tutmak için her yolu deniyorlar. Onlar ne kadar gizlemeye çalışsa da elin oğlu Yeni Zelanda'da medeniyetimize tarihimize kültürümüze olan düşmanlığını hemde en kanlı şekilde ortaya seriyor. Katilin silahına yazdığı isimlere tarihlere dikkat ettiniz değil mi?

"İslam dünyasından kaynaklanan terör" kim diyor bunu bay Kemal. CHP'ye gönül veren kardeşlerim bu adamın peşinden daha ne kadar gideceksiniz? Söylediğine bak İslam dünyasından kaynaklanan terör diyor sen Müslüman değil misin? Bir Müslüman İslam'ı nasıl terörün kaynağı diye ifade eder. İşte 31 Mart bu adamların kullandığı bu ifadeler nedeniyle bir beka meselesidir. Teröristin silahındaki her ifade ülkemizin üzerinde yapılan oyunu gösteriyor. Anadolu Yakası'nda duracakmışız Avrupa Yakası'nda duramazmışız sen kimsin? 50 kardeşimizi alçakça öldürdün ama bunun hesabına vereceksin. Bunun hesabını eğer Yeni Zelanda sormazsa öyle veya böyle biz bunun da hesabını sormasını biliriz.

Biz bir yanlış yaptık idamı kaldırdık. Niye zira 15 Temmuz gecesi 251 kişiyi şehit edenlerin ağırlaştırılmışda olsa müebbetde olsa cezaevinde onları beslemek bana ağır geliyor. Bizim parlamentomuz bununla ilgili bir karar verirse ben bunu onaylarım. Teröristin silahındaki her ifade ülkemiz üzerinde yapılan planların ifadesi gibidir.

Bunca yıldan sonra hala bunlar kan kusuyorlar, kin kusuyorlar. Sınırlarımızın dibinde terör koridoru oluşturmaya çalışanların da amacı aynı. Müslüman kanı dökenlerin hedefi de aynı. Bu işleri hafife alınlar buyurun. Fransa'da bakın terör duruyor mu? İngiltere'de, Hollanda'da duruyor mu durmuyor. Samimi olun samimi olmadıkları için de bedel ödüyorlar. Biz teröre karşı beraber mücadele edelim diyoruz. İsrail'in Filistin'de dökülen kanın hesabını hiç yaptılar mı? Nereden nereye işgal ede ede artık Filistinlileri ufacık bir yere sıkıştırdılar kendileri ise tamamına yakını işgal ettiler.

Ayrıntılar gelecek...