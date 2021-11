Erdoğan'ın, İzmir ziyaretinde, Menemen ilçesindeki Tarihi Taşhan Çarşısı'nda katıldığı "Engelleri Birlikte Aştık - İzmir Buluşması"nın görüntüleri paylaşıldı.

Buradaki konuşmasına kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, İzmir'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Açılışı yapılan eserlerle, teslim edilen deprem konutlarının şehre hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bu yatırımları İzmir'e kazandıran tüm kurumların yetkililerini tebrik etti.

Sporda, sanatta, eğitimde, iş hayatında başarı hikayesi yazmış engellilerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, bu anlamlı buluşmaya katılan herkese teşekkür etti.

Bu güzel atmosferde, gönülleri bir araya getiren, hasbihal edilmesine imkan sağlayan AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığına şükranlarını sunan Erdoğan, 19 yıldır "AK Parti varsa, biz varsak engel yok" şiarıyla çalışmalarını kararlılıkla, samimiyetle sürdürdüklerini söyledi.

"Medeniyetimizin ayırıcı vasıflarından olan 'kerim devlet' tasavvurunu günümüzün sosyal devlet ilkeleriyle birleştirerek yeniden yorumladık." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yaradılanı severiz Yaradan'dan ötürü inancıyla hareket ederek, ülkemize dünyanın en geniş kapsamlı sosyal güvenlik ve sağlık sistemini kazandırdık. Devletin şefkat şemsiyesi dışında hiç kimsenin, hiçbir vatandaşımızın kalmaması için özel gayret gösterdik. Türkiye'yi büyütürken, üretimi artırırken, istihdamı teşvik ederken hiçbir ayrım yapmadan 84 milyonun tamamını kucaklamaya gayret ettik, gayret ediyoruz, gayret edeceğiz. Engelli insanlarımıza eğitimden istihdama kadar her alanda eşit bireyler olarak toplumda var olabilecekleri imkanları sunmaya çalıştık. Engelli kardeşlerimize yönelik sosyal politikalarımızı yardım değil, hak eksenli bir anlayışla şekillendirdik. Eğitim, rehabilitasyon, istihdam, sosyal yardım, evde bakım, girişimcilik, sportif ve kültürel faaliyetler, sağlık ve erişilebilirlik gibi alanlarda hayata geçirdiğimiz politikalarla engelli kardeşlerimizle engelleri birlikte aştık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2005 yılında çıkarılan Engelliler Kanunu ile eğitim hizmetlerinden bakım hizmetlerine, istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine kadar engellileri ilgilendiren pek çok konuda tarihi nitelikte adımlar atıldığını vurgulayarak, 2010'da yapılan Anayasa değişikliği ile daha da ileri giderek, engellilerle yönelik pozitif ayrımcılığı anayasal güvenceye aldıklarını hatırlattı.

"Engelleri kaldırmaya gayret ediyoruz"

Bir başka düzenlemeyle de 2013 yılında "özürlü, sakat, çürük" gibi incitici, küçük düşürücü ibareleri tamamen kaldırdıklarını anımsatan Erdoğan, "2007 yılında başlattığımız evde bakım yardımı kapsamında destek alan kişi sayısı 2021 yılı itibarıyla 535 bin 700'e ulaştı. Her ilde en az bir merkez olacak şekilde Türkiye genelinde 128 Engelsiz Gündüz Yaşam Merkezini hizmete sunduk." dedi.

Kamu Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sayısı 2002'de 21 iken, 2021 yılı ekim ayı itibarıyla bu sayıyı 104'e çıkardıklarını aktaran Erdoğan, AK Parti bünyesinde 81 ilde kurulan Engelli Koordinasyon Merkezleri ile engelli vatandaşların yanında olduklarına değindi.

Engelli vatandaşların istihdam oranlarını artırmak, kimseye muhtaç olmadan hayatlarını idame etmelerini sağlamak için pek çok adım attıklarına işaret eden Erdoğan, 2012'de dünyada bir ilke imza atarak, engelliler için ayrı ve merkezi bir sınav uygulaması getirdiklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar 62 bin 337 engelli ataması yaparak bu alanda rekor üstüne rekor kırdık. Halihazırda toplam kamu çalışanları içinde engellilerin oranı yüzde 2'ye yaklaşmıştır. İnşallah önümüzdeki dönemde bu sayının daha da artacağına inanıyorum. Sizler, engelleri aşmanın her şeyden önce bir inanç meselesi olduğunu her gün ispat ediyorsunuz. Sizlerin sporda, sanatta, iş hayatında, siyasette, eğitimde ve diğer alanlarda elde ettiği başarılardan milletçe gurur duyuyoruz. Engelli kardeşlerimizin hayatın her alanına hiçbir mani olmadan katılmalarını temini için var gücümüzle çalışıyoruz. Okullarımızı, şehirlerimizi, sokaklarımızı yeniden inşa ederek, engelli kardeşlerimizin önündeki engelleri tek tek kaldırmaya gayret ediyoruz."

"Daha fazla dayanışma bekliyorum"

Engelli vatandaşların toplumda hak ettikleri yeri alabilmesinin tek başına devletin veya hükümetin çabalarıyla mümkün olmayacağına vurgu yapan Erdoğan, bütün bireylerin, ailelerin, sivil toplumun, iş dünyasının, belediyelerin, medyanın, okulların, üniversitelerin de bu süreci desteklemesinin önemini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda ne kadar farkındalık oluşturulursa, sorumluluk duygusu ne kadar yaygınlaştırılırsa hedeflere o derece varılabileceğine dikkati çekti.

"Engelli kardeşlerimizle ilgili önyargıları kırdığımız ölçüde, onların önündeki engelleri kaldırabiliriz." diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, milletimden engellilerimiz konusunda daha fazla hassasiyet, daha fazla dayanışma bekliyorum. Biz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da engelli kardeşlerimizin yanlarında olmaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya, huzur ve refahlarını artırmaya devam edeceğiz. Engelli kardeşlerimizin de hayatın her alanında sergiledikleri başarılarla bizleri gururlandırmaya devam edeceklerine inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm engellileri, emekleri, inançları, cesaretleri ve başarıları için tebrik ederek, muvaffakiyetler diledi.

Kitabını imzalayarak hediye etti

Programa katılan bir anne, dört çocuğundan ikisinin engelli olduğunu söyleyerek, engellilere sağlanan hizmetler için Erdoğan'a teşekkür etti.

Çocuklarının verilen destekler sayesinde eğitim hayatlarında sıkıntı yaşamadıklarını ifade eden anne, 7'nci sınıfa devam eden görme engelli kızı Ravzanur Koçaker'in aynı zamanda hafız olduğunu, oğlu Emirhan Koçaker'in de 10'uncu sınıfa gittiğini belirtti.

Ravzanur ve Emirhan ile bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, imzalı kitabını isteyen Emirhan'a "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" adlı kitabını imzalayarak hediye etti.

Şehir hastanelerinin COVID-19 salgını sürecindeki rolü

Annenin, COVID-19 salgını sürecinde devletin sağladığı imkanlardan yararlanamayan engellilere yönelik farklı uygulamalar olup olmayacağını sorması üzerine Erdoğan, salgın sürecinde özellikle şehir hastaneleri sayesinde fiziki olarak sıkıntı yaşamadıklarını söyledi.

Erdoğan, böylece hem engellilerin hem de diğer vatandaşların salgın sürecinde rahatlıkla hizmet aldıklarını belirterek, "Bundan sonra daha da güçlenerek yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Engelli gençlerden Caner, salon futbolunda takım olarak kazandıkları Avrupa Şampiyonluğu kupasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterdi. Bunun üzerine Erdoğan, engelli salon futbolu takımını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans yapan görme engelli Ayşe Begüm Başbozkurt, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine birincilikle yerleştiğini söyledi.

Hayatı boyunca farklılıkların eksiklik değil zenginlik olduğu bilinciyle hareket ettiğini söyleyen Başbozkurt, zaman zaman ön yargılarla karşılaştığını, ilkokula ve liseye başlarken birçok okulun görme engelli olmasını ileri sürerek kendisini kabul etmek istemediğini anlattı.

Başbozkurt, bunun üzerine üniversite sınavında derece yapmayı hedeflediğini belirterek, "Bütün insan hakları gibi eğitim hakkı da engelli veya engelsiz her bireye eşit şekilde tanınması gereken bir haktır. Engellilerin de bu bilincin toplumda yerleşebilmesi için eğitim hayatındaki başarılarla görünür kılınmasının önemli bir adım olacağına inanıyordum ve bu şekilde 2016'da bu hedefimi gerçekleştirdim." dedi.

"İnsanoğlu azmettikten sonra hiçbir şey tanımıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbozkurt'un durumunun tüm topluma örnek olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Nedir bu? Bir, küçümseyemezsin, onları aşağılayamazsın, onlara eğitim öğretim kapılarını kapayamazsın. Çünkü özellikle Ayşe Begüm'ler bu toplumda diğerlerine örnektir. Siz engel koyuyorsunuz ama Ayşe Begüm o engelleri aşa aşa, evelallah buralara geliyor. Demek ki insanoğlu azmettikten sonra hiçbir şey tanımıyor ve profesör de oluyor, mesleğinde temayüz edip gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'na, Ayşe Begüm Başbozkurt ile ilgilenmesi talimatını verdi.

Başbozkurt, geçen günlerde yasalaşan 5. Yargı Paketi ile engellilerin hakim ve savcılık yapamayacağına ilişkin maddenin değiştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yapılan bu değişiklikle görme engellilerin hakimlik mesleğini yapmaları önünde yasal bir engel kalmadığını söyleyebilir miyiz? Kaymakam, vali, büyükelçi gibi üst düzey kamu görevlerinde engelli bireylerin yer alması için düzenlemeler yapılacak mı?" sorularını sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli bakan yardımcısı olduğuna dikkati çekti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü de kanundaki değişikliğin engelliler için önemine işaret ederek, Başbozkurt'a her konuda destek olacağını söyledi.

Başbozkurt gibi hukukçu olduğunu belirten AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram da engellilerin bu zamana kadar hakimlik sınavını kazansalar da kanun sebebiyle elendiklerine işaret ederek, artık bu engelin aşıldığını dile getirdi.

Engelli başka bir vatandaş da yaptığı çiniyi Erdoğan'a hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yemen türküsünü söyledi

Erdoğan, bedensel engelli bir öğretmenin, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılması talebine, "Onun çalışmaları evelallah son safhaya geldi." yanıtını verdi.

Bedensel engelliler masa tenisi sporcusu Nesim Turan'ın "Spor aşkınız nereden geliyor?" sorusu üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"14 yaşında mahallede futbola başladım. O zaman imam hatipte okuyordum. Amatör kümede aynı zamanda futbola devam ettim. İstanbul'da Camialtı Spor Kulübü vardı, orada oynadım. Daha sonra okul bitince oradan İETT'ye transfer oldum. Amatör kümede bu ara tabii profesyonel teklif filan geldi ama Babam Allah rahmet etsin iyi ki önümü kesti. 'Ben seni okuman için yetiştiriyorum, sen profesyonel futbola devam etmeyeceksin' dedi. İyi de bir transfer teklifi gelmiş ama babama saygım çok çok ileriydi. Babam da hafife almazdı işi, tam böyle asker. Babam öyle dedikten sonra bizim farklı şey yapmamız mümkün değildi ve futbolu babamın dediği şekilde amatör kümede devam ettirerek bitirdik, hayırlı da oldu. Siyasete bütün ağırlığımızı verdik. Siyasete o gün bugündür devam ettik. Malum İstanbul'a belediye başkanı olduk, ondan sonra başbakanlık, cumhurbaşkanlığı millete hizmet yolunda devam ediyoruz. Hamdolsun güzel bir ekibimiz var. Bu güzel ekiple Türkiye'nin dört bir yanına hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Hizmetimizin gitmediği yer yok. Ülkemizin dört yanına hizmetler yaptık, yapıyoruz, yapacağımız çok şey var. Bundan çok çok mutluyuz, sizlerle mutluyuz. Sağ olsun Mehmet gibi bir kardeşimiz Gençlik ve Spor'da sizlerle ilgileniyor. Daha önce Osman kardeşimiz, Çağatay kardeşimiz onlar da Gençlik ve Spor'da bu işlere önem verdiler. Tabii bu aşk işidir. Neşet Ertaş ne diyor; aşkınan koşan yorulmaz."

Engelli sporcuların sorularını yanıtlayan Erdoğan, piyano eşliğinde Yemen türküsünü söyledi.

Programda, İzmir Depremi'nde Rıza Bey Apartmanı'nda 17 saat enkaz altında kaldıktan sonra kurtarılan Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi İnci Okan da kemanıyla müzik icra etti.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal da katıldı.