Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Elmadağ'da şimdiden pazar akşamını görüyorum. Mevlam gönüldaşlığımızı daim eylesin. 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na sizler burada zafer yaşattınız. Sizlere hizmet etme milletime hizmetkar olma imkanı tanıdınız. Güveniniz için her birinize teşekkür ediyorum.

Sizlere Elmadağ'a Ankara'ya mahçup olmadık. Sizin emanetinize asla halel getirmedik. Teröristleri kazdıkları çukurlara gömdük. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de inlerine gireceğiz dedik ve girdik. Kandil'de terörist yok diyen bay Kemal'in CHP'sine rağmen Suriye ve Irak'taki terör batıklıklarını tek tek kurutuyoruz. Bay Kemal YPG buraya niye saldırsın diyor. Çünkü onlarla beraber onlarla omuz omuza. Aynı şekilde 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainleri sizlerle beraber bozguna uğrattık. Ne diyordu darbe olursa tankın önüne ilk önce ben çıkarım diyordu. Tankların arasından kaçtı gitti.

Ben milletimle beraberdim, bay Kemal kaçıp gitmişti. Bakırköy belediyesinde kahvesini yudumlarken biz de darbecilere karşı onları yok ediyorduk. 16 saatte devlete darbe indirenlerin darbesini geri çevirdik. Şimdi bunların çoğu şimdi cezaevinde.

Biz bugüne kadar beşeri güçlerin önünde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik eğiliriz başka yerde asla. Ankaralı, Elmadağlı, Kahramankazanlı kardeşlerimle beraber Türk siyasi tarihinin en büyük demokrasi zaferine imza attık.

İnşallah bundan sonra da aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Sizin itimadınıza layık olacağız. Bunun için devletimizin güçlü olması lazım. Bunun için milli iradenin bir kez daha sandıkları fethetmesi lazım. Ankara'nın Elmadağ'ın bizim yanımızda sapasağlam durması lazım.

Vatandaşı ile aynı safta duran bir devlet adamını durdurabilecek hiçbir engel yoktur. İşte bunun için 31 Mart seçimleri sadece belediye değil aynı zamanda beka seçimidir. Bu konuda şurada artık fazla kalmadı pazar günü sandıklardayız aman ha sandıklara gitmeyi ihmal etmiyoruz. Gitmeyen varsa onları da alıp götürüyoruz.

Birileri diyor ki, seçimler bitsin de göreceğiz. Pazar günü bir intikam seçimidir diyor. Be ahmak neyin intikamı? 15 Temmuz'un intikamını alacakmış şu lafa bak. Bu ifadeleri kullananlara yargıda gereken dersi vereceğiz. Halkıma terörist ifadesini kullandığımı söyleyenlere de yargıda dersini vereceğiz.

Sandıklardan hep beraber inşallah AK Parti'yi çıkartacağız. Bakanlarımızla milletvekillerimizle il ilçe mensuplarımızla sürekli sahadayız. Tüm Türkiye'yi dolaşıyoruz 31 Mart'ın ehemmiyetini anlatıyoruz.

Son 50 günde 59 ile gittim. Peki diğerleri ne yaptı? Diğerleri herhalde Ankara'da şu anda kahve yudumluyorlar. Fakat bizim davamız, derdimiz var. Ziyaret ettiğim bu arada 27 ilçenin her birinde bu coşkuyu görüyorum. Milletimiz meselenin farkında. Milletimiz oyunu, tezgahı görmüş durumda. Milletimiz bunun hesabını sormak için 31 Mart'ı bekliyor.

Kaynak: TRT Haber