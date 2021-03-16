Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Geleceğin otomotiv sanayisinde elektrikli ve bağlantılı ticari araçların en büyük üretim merkezi Türkiye olacaktır. Yatırımın, Türk mühendislerine elektrikli araçlar ve batarya konusunda ciddi kabiliyetler kazandıracağına inanıyorum.

"Artık şartlar eşitlenmiş durumdadır"

Yakın bir gelecekte akıllı otonom araç teknolojilerini de hayatımızda yaygın şekilde kullanmaya başlayacağız. Bu değişim süreci on yıllardır kendi yerli otomobilini üretme hayalini kuran ülkemiz için pek çok fırsatı ve tehdidi barındırıyor. Geleneksel motorlu araç teknolojilerinin baskın olduğu dönemlerde yeni bir markayla sektöre girmek zorken artık şartlar eşitlenmiş durumdadır. Bu durum mevcut otomobil üreticilerini de geleceğin teknolojilerini içeren yeni yatırımlara zorlamaktadır.

Ford Otosan'ın Kocaeli'deki yatırımı işte bu dönüşümün en güzel örneklerinden birini teşkil ediyor. Biz de bir taraftan bu yatırımları teşvik ederken diğer taraftan da yerli markamızı geliştirerek ülkemizde rekabetçi bir iklim oluşturmak istiyoruz.

"Türkiye’nin otomobili projemiz hızla devam ediyor"

Türkiye'nin önüne serilen tarihi fırsat penceresini kaçırmamak amacıyla başlattığımız Türkiye’nin otomobili projemiz hızla devam ediyor. İnşallah ilk seri üretim araçları 2022 yılı sonunda banttan indirmeyi arzu ediyoruz. Elektrikli bağlantılı ve otonom ticari araç üretiminde önümüzdeki 10 yılda Avrupa’da lider, dünyada ise ilk 5’te olmayı hedefliyoruz. Bunun yanında ağırlık verdiğimiz bir diğer alan da batarya modül, paket ve hücre yatırımlarıdır. Türkiye’yi dünyanın önemli batarya üretim merkezlerinden biri yapmakta kararlıyız.

"Tersine beyin göçünü destekliyoruz"

Yatırımların yanı sıra bilim insanlarımızın Türkiye’deki faaliyetlerinede çok büyük önem veriyoruz. Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile tersine beyin göçünü destekliyoruz. Buradan bir kez daha yerli veya yabancı bilim insanlarını, araştırmalarına Türkiye’de davet etmeye, açtığımız çağrılara başvurmaya, ülkemizin sunduğu fırsatlardan istifade etmeye davet ediyorum.

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